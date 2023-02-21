عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230221/نجاح-علاج-مصاب-بالإيدز-والسرطان-باستخدام-الخلايا-الجذعية-1073826309.html
نجاح علاج مصاب بالإيدز والسرطان باستخدام الخلايا الجذعية
نجاح علاج مصاب بالإيدز والسرطان باستخدام الخلايا الجذعية
نجح أطباء في استخدام الخلايا الجذعية في مساعدة مريض بالسرطان ومصاب بالإيدز أيضا في التعافي من كلا المرضين، في تجربة تحيي الآمال لعلاج الأمراض المستعصية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T12:32+0000
2023-02-21T12:32+0000
مجتمع
أخبار ألمانيا
الصحة
السرطان
منوعات
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050047437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_034100f616ee57efa458c35ad160eb43.jpg
وتعد هذه ثالث حالة في العالم تعالج بهذه الطريقة، فبعد "مريض برلين" و"مريض لندن"، تعافى "مريض دوسلدورف" (نسبة إلى المدينة الألمانية)، لتؤكد نجاح التجربة.وبحسب ما كشفه أطباء في مستشفى دوسلدورف الجامعي في مجلة "طب الطبيعة"، شخّص المريض (53) عاما بمرض الإيدز في 2008، وبعدها بثلاث سنوات (2011) اكتشف إصابته بسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، (أحد أشكال سرطان الدم).وقال غيدو كوبه من المستشفى الجامعي في دوسلدورف، إنه في عام 2013، خضع المريض لعملية زرع خلايا جذعية.وأضاف غيدو الذي أجرى العملية: "منذ البداية، كان الهدف من عملية الزرع هو السيطرة على كل من سرطان الدم وفيروس الإيدز".وبحسب موقع "n-tv" الألماني، احتوى العلاج بالخلايا الجذعية لمريض دوسلدورف على طفرة جينية محددة تسمى (CCR5-Delta32)، موضحًا أنها "تعمل على ضمان عدم وجود موقع لرسو فيروس نقص المناعة البشرية على الخلايا المناعية.ودون موقع رسو، لا يمكن للفيروس أن يجد نقطة دخول للخلايا وبالتالي لا يمكنه إصابتها، مما يجعل الأشخاص الحاملين لتلك الطفرة مقاومين تقريبًا لمسبب المرض".وقرر فريق علاج المريض في 2018، التوقف عن علاج فيروس نقص المناعة يسبب هدوء أعراض الإصابة. وأظهرت متابعة المريض لعدة سنوات النجاح المستمر واليوم، يتحدث العلماء عن شفاء كامل للرجل.
https://sputnikarabic.ae/20230208/نوع-من-السرطان-يؤدي-فجأة-لاكتساب-لهجة-جديدة--1073274656.html
https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-عالمي-جهود-مكافحة-الإيدز-والسل-والملاريا-خلال-20-عاما-تنقذ-حياة-50-مليون-شخص-1067645754.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050047437_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ba4bb708a19f431739f93aeca580922.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, الصحة, السرطان, منوعات, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, الصحة, السرطان, منوعات, أخبار العالم الآن

نجاح علاج مصاب بالإيدز والسرطان باستخدام الخلايا الجذعية

12:32 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Jullanar Al-ali الباحث السوري إبراهيم الشعار، ابن مدينة حلب، اكتشف علاج مرض السرطان بقنبلة السكر
الباحث السوري إبراهيم الشعار، ابن مدينة حلب، اكتشف علاج مرض السرطان بقنبلة السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Jullanar Al-ali
تابعنا عبرTelegram
نجح أطباء في استخدام الخلايا الجذعية في مساعدة مريض بالسرطان ومصاب بالإيدز أيضا في التعافي من كلا المرضين، في تجربة تحيي الآمال لعلاج الأمراض المستعصية.
وتعد هذه ثالث حالة في العالم تعالج بهذه الطريقة، فبعد "مريض برلين" و"مريض لندن"، تعافى "مريض دوسلدورف" (نسبة إلى المدينة الألمانية)، لتؤكد نجاح التجربة.
وبحسب ما كشفه أطباء في مستشفى دوسلدورف الجامعي في مجلة "طب الطبيعة"، شخّص المريض (53) عاما بمرض الإيدز في 2008، وبعدها بثلاث سنوات (2011) اكتشف إصابته بسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، (أحد أشكال سرطان الدم).
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
مجتمع
نوع من السرطان يؤدي فجأة لاكتساب لهجة جديدة
8 فبراير, 14:28 GMT
وقال غيدو كوبه من المستشفى الجامعي في دوسلدورف، إنه في عام 2013، خضع المريض لعملية زرع خلايا جذعية.
وأضاف غيدو الذي أجرى العملية: "منذ البداية، كان الهدف من عملية الزرع هو السيطرة على كل من سرطان الدم وفيروس الإيدز".
وبحسب موقع "n-tv" الألماني، احتوى العلاج بالخلايا الجذعية لمريض دوسلدورف على طفرة جينية محددة تسمى (CCR5-Delta32)، موضحًا أنها "تعمل على ضمان عدم وجود موقع لرسو فيروس نقص المناعة البشرية على الخلايا المناعية.
علاج الإيدز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
مجتمع
تقرير عالمي: جهود مكافحة الإيدز والسل والملاريا خلال 20 عاما تنقذ حياة 50 مليون شخص
12 سبتمبر 2022, 16:02 GMT
ودون موقع رسو، لا يمكن للفيروس أن يجد نقطة دخول للخلايا وبالتالي لا يمكنه إصابتها، مما يجعل الأشخاص الحاملين لتلك الطفرة مقاومين تقريبًا لمسبب المرض".
وقرر فريق علاج المريض في 2018، التوقف عن علاج فيروس نقص المناعة يسبب هدوء أعراض الإصابة. وأظهرت متابعة المريض لعدة سنوات النجاح المستمر واليوم، يتحدث العلماء عن شفاء كامل للرجل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала