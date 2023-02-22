https://sputnikarabic.ae/20230222/أرمينيا-ترحب-بإلزام-محكمة-العدل-الدولية-لأذربيجان-بضمان-حركة-المرور-بممر-لاتشين-1073896721.html

أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين

أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين

رحب وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يلزم أذربيجان باتخاذ تدابير، لضمان حركة المرور على طول ممر لاتشين،... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T20:20+0000

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2023-02-22T20:20+0000

أرمينيا

أذربيجان

وزير الخارجية الروسي

ناغورني قره باغ

العالم

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يريفان - سبوتنيك. وكتب الوزير الأرمني على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، بأن تتخذ أذربيجان جميع التدابير لإنهاء حصارها، وضمان حركة الأفراد والمركبات والبضائع دون عوائق، عبر ممر لاتشين.وأضاف: "يسعدنا أيضا أن نرى الحقيقة تسود، باعتبار أن المحكمة رفضت تماما الادعاء المضاد لأذربيجان".وأعلن مكتب ممثل أرمينيا المعني بالمسائل القانونية الدولية، في وقت سابق، أن محكمة العدل الدولية، وافقت على طلب أرمينيا لاتخاذ تدابير مؤقتة، وبالطلب من أذربيجان اتخاذ جميع التدابير، لضمان استمرار حركة المواطنين والمركبات والسلع في كلا الاتجاهين، عبر ممر لاتشين.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها، أنه، في 12 كانون الأول/ديسمبر، قام الجانب الأذربيجاني بإغلاق طريق ستيباناكيرت - غوريس، وهو الطريق السريع الوحيد الذي يربط قره باغ بأرمينيا، والذي تتفاوض بشأنه قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع ممثلي أذربيجان، لاستئناف حركة النقل المدني، دون عوائق في هذا الاتجاه.كما دعت الخارجية الأمريكية الجانب الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين.ووصفت باكو ما حدث، بأنه عمل احتجاجي للنشطاء المدنيين والمدافعين عن البيئة، ضد "الأنشطة غير القانونية للجانب الأرميني".جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن، في 18 كانون الثاني/يناير، أن قضية ممر لاتشين في قره باغ، يمكن حلها في المستقبل القريب.وأشار إلى أن موسكو عرضت على باكو ويريفان آلية، تتضمن منح قوات حفظ السلام الروسية صلاحيات، بموجب اتفاق ثلاثي، للرقابة على حركة المرور على طول ممر لاتشين؛ بما في ذلك فحص المركبات، للتأكد من عدم وجود بضائع ليس لها علاقة بالمساعدات الإنسانية، وأخرى محظورة.

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