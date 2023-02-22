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https://sputnikarabic.ae/20230222/أرمينيا-ترحب-بإلزام-محكمة-العدل-الدولية-لأذربيجان-بضمان-حركة-المرور-بممر-لاتشين-1073896721.html
أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين
أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين
رحب وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يلزم أذربيجان باتخاذ تدابير، لضمان حركة المرور على طول ممر لاتشين،... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T20:20+0000
2023-02-22T20:20+0000
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أذربيجان
وزير الخارجية الروسي
ناغورني قره باغ
العالم
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يريفان - سبوتنيك. وكتب الوزير الأرمني على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، بأن تتخذ أذربيجان جميع التدابير لإنهاء حصارها، وضمان حركة الأفراد والمركبات والبضائع دون عوائق، عبر ممر لاتشين.وأضاف: "يسعدنا أيضا أن نرى الحقيقة تسود، باعتبار أن المحكمة رفضت تماما الادعاء المضاد لأذربيجان".وأعلن مكتب ممثل أرمينيا المعني بالمسائل القانونية الدولية، في وقت سابق، أن محكمة العدل الدولية، وافقت على طلب أرمينيا لاتخاذ تدابير مؤقتة، وبالطلب من أذربيجان اتخاذ جميع التدابير، لضمان استمرار حركة المواطنين والمركبات والسلع في كلا الاتجاهين، عبر ممر لاتشين.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها، أنه، في 12 كانون الأول/ديسمبر، قام الجانب الأذربيجاني بإغلاق طريق ستيباناكيرت - غوريس، وهو الطريق السريع الوحيد الذي يربط قره باغ بأرمينيا، والذي تتفاوض بشأنه قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع ممثلي أذربيجان، لاستئناف حركة النقل المدني، دون عوائق في هذا الاتجاه.كما دعت الخارجية الأمريكية الجانب الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين.ووصفت باكو ما حدث، بأنه عمل احتجاجي للنشطاء المدنيين والمدافعين عن البيئة، ضد "الأنشطة غير القانونية للجانب الأرميني".جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن، في 18 كانون الثاني/يناير، أن قضية ممر لاتشين في قره باغ، يمكن حلها في المستقبل القريب.وأشار إلى أن موسكو عرضت على باكو ويريفان آلية، تتضمن منح قوات حفظ السلام الروسية صلاحيات، بموجب اتفاق ثلاثي، للرقابة على حركة المرور على طول ممر لاتشين؛ بما في ذلك فحص المركبات، للتأكد من عدم وجود بضائع ليس لها علاقة بالمساعدات الإنسانية، وأخرى محظورة.
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أرمينيا, أذربيجان, وزير الخارجية الروسي, ناغورني قره باغ, العالم
أرمينيا, أذربيجان, وزير الخارجية الروسي, ناغورني قره باغ, العالم

أرمينيا ترحب بإلزام محكمة العدل الدولية لأذربيجان بضمان حركة المرور بممر لاتشين

20:20 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورقلعة شاه بولاق في مقاطعة أغدام في أذربيجان (القرن الـ18)، في قره باغ، 30 نوفمبر 2020
قلعة شاه بولاق في مقاطعة أغدام في أذربيجان (القرن الـ18)، في قره باغ، 30 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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رحب وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يلزم أذربيجان باتخاذ تدابير، لضمان حركة المرور على طول ممر لاتشين، الذي يربط إقليم قره باغ، بأرمينيا.
يريفان - سبوتنيك. وكتب الوزير الأرمني على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، بأن تتخذ أذربيجان جميع التدابير لإنهاء حصارها، وضمان حركة الأفراد والمركبات والبضائع دون عوائق، عبر ممر لاتشين.
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وأضاف: "يسعدنا أيضا أن نرى الحقيقة تسود، باعتبار أن المحكمة رفضت تماما الادعاء المضاد لأذربيجان".
وأعلن مكتب ممثل أرمينيا المعني بالمسائل القانونية الدولية، في وقت سابق، أن محكمة العدل الدولية، وافقت على طلب أرمينيا لاتخاذ تدابير مؤقتة، وبالطلب من أذربيجان اتخاذ جميع التدابير، لضمان استمرار حركة المواطنين والمركبات والسلع في كلا الاتجاهين، عبر ممر لاتشين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها، أنه، في 12 كانون الأول/ديسمبر، قام الجانب الأذربيجاني بإغلاق طريق ستيباناكيرت - غوريس، وهو الطريق السريع الوحيد الذي يربط قره باغ بأرمينيا، والذي تتفاوض بشأنه قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع ممثلي أذربيجان، لاستئناف حركة النقل المدني، دون عوائق في هذا الاتجاه.
كما دعت الخارجية الأمريكية الجانب الأذربيجاني إلى فتح ممر لاتشين.
ووصفت باكو ما حدث، بأنه عمل احتجاجي للنشطاء المدنيين والمدافعين عن البيئة، ضد "الأنشطة غير القانونية للجانب الأرميني".
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن، في 18 كانون الثاني/يناير، أن قضية ممر لاتشين في قره باغ، يمكن حلها في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن موسكو عرضت على باكو ويريفان آلية، تتضمن منح قوات حفظ السلام الروسية صلاحيات، بموجب اتفاق ثلاثي، للرقابة على حركة المرور على طول ممر لاتشين؛ بما في ذلك فحص المركبات، للتأكد من عدم وجود بضائع ليس لها علاقة بالمساعدات الإنسانية، وأخرى محظورة.
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