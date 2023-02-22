https://sputnikarabic.ae/20230222/أول-صورة-لدبابة-ليوبارد-مخصصة-لأوكرانيا-1073865530.html
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا "زعم" أنها لدبابة "ليوبارد" ألمانية مخصصة للجيش الأوكراني. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:04+0000
2023-02-22T09:04+0000
2023-02-22T09:04+0000
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وظهر في الصورة دبابة من نوع "ليوبارد 1A5" الألمانية من داخل مصنع Krauss-Maffei Wegmann GmbH في ميونيخ.في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على شحن 178 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وسيتم تسليم عدد قليل من المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، وسيكون الجزء الرئيسي جاهزًا للشحن في عام 2024.يذكرأن دبابة "Leopard 1" دخلت الخدمة في عام 1966، وفقا للخبراء، فإن الدبابة تعادل بقوتها الإصدارات السوفييتية من T-64 و T-72 (متفوقة في الحماية بسبب الدروع المتباعدة، ولكنها أقل شأناً في القوة النارية)، لكنها أضعف بشكل واضح من المركبات الروسية الحديثة مثل T- 72B3M و T-80BVM و T- 90M.
https://sputnikarabic.ae/20230215/دبابات-ليوبارد-الكندية-في-طريقها-إلى-أوكرانيا-عبر-بولندا-1073551979.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, العالم
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
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تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا "زعم" أنها لدبابة "ليوبارد" ألمانية مخصصة للجيش الأوكراني.
وظهر في الصورة دبابة من نوع "ليوبارد 1A5" الألمانية من داخل مصنع Krauss-Maffei Wegmann GmbH في ميونيخ.
في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على شحن 178 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وسيتم تسليم عدد قليل من المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، وسيكون الجزء الرئيسي جاهزًا للشحن في عام 2024.
يذكرأن دبابة "Leopard 1" دخلت الخدمة في عام 1966، وفقا للخبراء، فإن الدبابة تعادل بقوتها الإصدارات السوفييتية من T-64 و T-72 (متفوقة في الحماية بسبب الدروع المتباعدة، ولكنها أقل شأناً في القوة النارية)، لكنها أضعف بشكل واضح من المركبات الروسية الحديثة مثل T- 72B3M و T-80BVM و T- 90M.