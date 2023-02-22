عربي
سلاح الجو الروسي يدمر مقرا أوكرانيا لإنتاج المدافع الثقيلة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أول-صورة-لدبابة-ليوبارد-مخصصة-لأوكرانيا-1073865530.html
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا "زعم" أنها لدبابة "ليوبارد" ألمانية مخصصة للجيش الأوكراني. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:04+0000
2023-02-22T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
العالم
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وظهر في الصورة دبابة من نوع "ليوبارد 1A5" الألمانية من داخل مصنع Krauss-Maffei Wegmann GmbH في ميونيخ.في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على شحن 178 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وسيتم تسليم عدد قليل من المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، وسيكون الجزء الرئيسي جاهزًا للشحن في عام 2024.يذكرأن دبابة "Leopard 1" دخلت الخدمة في عام 1966، وفقا للخبراء، فإن الدبابة تعادل بقوتها الإصدارات السوفييتية من T-64 و T-72 (متفوقة في الحماية بسبب الدروع المتباعدة، ولكنها أقل شأناً في القوة النارية)، لكنها أضعف بشكل واضح من المركبات الروسية الحديثة مثل T- 72B3M و T-80BVM و T- 90M.
https://sputnikarabic.ae/20230215/دبابات-ليوبارد-الكندية-في-طريقها-إلى-أوكرانيا-عبر-بولندا-1073551979.html
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رصد عسكري, أخبار ألمانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, العالم

أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا

09:04 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا "زعم" أنها لدبابة "ليوبارد" ألمانية مخصصة للجيش الأوكراني.
وظهر في الصورة دبابة من نوع "ليوبارد 1A5" الألمانية من داخل مصنع Krauss-Maffei Wegmann GmbH في ميونيخ.
في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على شحن 178 دبابة "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، وسيتم تسليم عدد قليل من المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، وسيكون الجزء الرئيسي جاهزًا للشحن في عام 2024.
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "ليوبارد" الكندية في طريقها إلى أوكرانيا عبر بولندا
15 فبراير, 11:24 GMT
يذكرأن دبابة "Leopard 1" دخلت الخدمة في عام 1966، وفقا للخبراء، فإن الدبابة تعادل بقوتها الإصدارات السوفييتية من T-64 و T-72 (متفوقة في الحماية بسبب الدروع المتباعدة، ولكنها أقل شأناً في القوة النارية)، لكنها أضعف بشكل واضح من المركبات الروسية الحديثة مثل T- 72B3M و T-80BVM و T- 90M.
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مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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