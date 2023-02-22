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التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى له في 3 عقود
التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى له في 3 عقود
قالت "المندوبية السامية للتخطيط" (مؤسسة الأبحاث الحكومية) في المغرب، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير/... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T11:53+0000
2023-02-22T11:53+0000
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وحسب موقع "هيسبريس"، أضافت المندوبية أن معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.وأوضحت أن معدل التضخم في المغرب كان قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9% وأسعار النقل بـ9.6%.وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من "الضروري" أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.وأضاف الصندوق أن "احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ".
https://sputnikarabic.ae/20230116/المغرب-هل-تنجح-حكومة-أخنوش-في-مواجهة-التحديات-الاقتصادية-خلال-2023-1072360451.html
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أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, صندوق النقد الدولي
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, صندوق النقد الدولي

التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى له في 3 عقود

11:53 GMT 22.02.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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قالت "المندوبية السامية للتخطيط" (مؤسسة الأبحاث الحكومية) في المغرب، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحسب موقع "هيسبريس"، أضافت المندوبية أن معدلات التضخم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
وأوضحت أن معدل التضخم في المغرب كان قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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16 يناير, 16:36 GMT
وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9% وأسعار النقل بـ9.6%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، ولكن من "الضروري" أن يسرع الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق أن "احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية، وحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ".
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