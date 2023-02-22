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https://sputnikarabic.ae/20230222/اندلاع-حريق-في-منشأة-نووية-أمريكية-1073897199.html
اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية
اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية
اندلع حريق في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية "Y-12" دون تسجيل إصابات. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T20:35+0000
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العالم
منشأة نووية
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وأفادت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بأن الحادث وقع الحادث صباح الأربعاء، مشيرة إلى خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.وأضافت" لم يتم الإبلاغ عن إصابات، تم رفع المعوقات في المنشأة. يجب أن تصل جميع النوبات إلى العمل في الوقت المحدد".يذكر أن المنشأة، التي تعمل في ولاية تينيسي منذ عام 1943 تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وتشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال".يقوم المتخصصون أيضا باستخراج المواد النووية وتخزينها وتزويد المفاعلات البحرية بالوقود وأداء الأعمال لصالح الكيانات العامة والخاصة الأخرى.
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العالم, منشأة نووية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منشأة نووية, الولايات المتحدة الأمريكية

اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

20:35 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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اندلع حريق في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية "Y-12" دون تسجيل إصابات.
وأفادت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، بأن الحادث وقع الحادث صباح الأربعاء، مشيرة إلى خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.
وأضافت" لم يتم الإبلاغ عن إصابات، تم رفع المعوقات في المنشأة. يجب أن تصل جميع النوبات إلى العمل في الوقت المحدد".
يذكر أن المنشأة، التي تعمل في ولاية تينيسي منذ عام 1943 تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وتشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال".
يقوم المتخصصون أيضا باستخراج المواد النووية وتخزينها وتزويد المفاعلات البحرية بالوقود وأداء الأعمال لصالح الكيانات العامة والخاصة الأخرى.
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