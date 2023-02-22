https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يصف-العدوان-الإسرائيلي-على-نابلس-بـالإرهاب-المنظم-1073873517.html

رئيس الوزراء الفلسطيني يصف العدوان الإسرائيلي على نابلس بـ"الإرهاب المنظم"

رئيس الوزراء الفلسطيني يصف العدوان الإسرائيلي على نابلس بـ"الإرهاب المنظم"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما تتعرض له مدينة نابلس "إرهاب منظم" تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T11:57+0000

2023-02-22T11:57+0000

2023-02-22T11:57+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0b/1063459990_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_abbee0ca3ea3951fc7a4ba2cc3835a32.jpg

وأدان اشتيه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قائلا: "العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في مدينة نابلس".وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني "الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا".وأكد أن "كل ما يمارس ضد شعبنا لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية إلى 6 أشخاص وإصابة 71 آخرين.من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية أولا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأدان أبو ردينة "العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس"، محمّلا "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

https://sputnikarabic.ae/20230222/ارتفاع-قتلى-فلسطين-في-نابلس-إلى-6-والرئاسة-تحذر-إسرائيل-من-دفع-المنطقة-نحو-التوتر-1073873177.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار