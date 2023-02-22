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https://sputnikarabic.ae/20230222/8-أضعاف-راتبه-الحالي-عرض-سعودي-مغر-للفرنسي-بنزيمة-1073857632.html
8 أضعاف راتبه الحالي... عرض سعودي "مغر" للفرنسي بنزيمة
8 أضعاف راتبه الحالي... عرض سعودي "مغر" للفرنسي بنزيمة
أشار تقرير إعلامي إسباني إلى أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، تلقى عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام إليه الموسم المقبل. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T06:43+0000
2023-02-22T06:43+0000
مجتمع
رياضة
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بحسب موقع "Relevo" الإسباني، فإن الفرنسي تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي دون الكشف عن اسم الفريق.وسيحصل الفرنسي على راتب يصل لـ60 مليون يورو خال من الضرائب في الموسم الواحد، ويبلغ راتب الفرنسي مع ريال مدريد 8 ملايين يورو.وأضاف الموقع أن عقد بنزيمة مع ريال مدريد يوم 30 يونيو/حزيران 2023، في وقت يسود فيه الصمت في أروقة النادي الإسباني حول مسألة التمديد لعام آخر (2024).ونقل الموقع عن مقربين من الفرنسي أن اللاعب أصبح منعزلا بشكل أكبر ولم يعد يتمتع بالحماسة، وكأن شيئا يشغل تفكيره، وهي نفس الحالة التي سيطرت على البرتغالي رونالدو في صيف 2018 عندما أعلن رحيله عن النادي الإسباني.
https://sputnikarabic.ae/20220604/كريم-بنزيمة-يتنازل-عن-استئناف-حكم-ضده-في-قضية-الشريط-الجنسي-1063077227.html
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رياضة
رياضة

8 أضعاف راتبه الحالي... عرض سعودي "مغر" للفرنسي بنزيمة

06:43 GMT 22.02.2023
© YouTube.comبنزيمة
بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© YouTube.com
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أشار تقرير إعلامي إسباني إلى أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، تلقى عرضا كبيرا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام إليه الموسم المقبل.
بحسب موقع "Relevo" الإسباني، فإن الفرنسي تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي دون الكشف عن اسم الفريق.
وسيحصل الفرنسي على راتب يصل لـ60 مليون يورو خال من الضرائب في الموسم الواحد، ويبلغ راتب الفرنسي مع ريال مدريد 8 ملايين يورو.
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وأضاف الموقع أن عقد بنزيمة مع ريال مدريد يوم 30 يونيو/حزيران 2023، في وقت يسود فيه الصمت في أروقة النادي الإسباني حول مسألة التمديد لعام آخر (2024).
ونقل الموقع عن مقربين من الفرنسي أن اللاعب أصبح منعزلا بشكل أكبر ولم يعد يتمتع بالحماسة، وكأن شيئا يشغل تفكيره، وهي نفس الحالة التي سيطرت على البرتغالي رونالدو في صيف 2018 عندما أعلن رحيله عن النادي الإسباني.
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