https://sputnikarabic.ae/20230223/أنصار-الله-تجدد-تهديدها-باستهداف-منشآت-حيوية-واستراتيجية-لدول-التحالف-العربي-1073926177.html
"أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف منشآت حيوية واستراتيجية لدول التحالف العربي
"أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف منشآت حيوية واستراتيجية لدول التحالف العربي
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، "تهديدها إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية، باستهداف منشآتها الحيوية والاستراتيجية وجعلها أثراً بعد عين،... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، في ذكرى مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد، إنه "إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان، والتي ستكون أثرا بعد عين"، حسب قناة المسيرة.وأضاف: "إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا، وإمكاناتنا ستضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج".ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وبحسب الأمم المتحدة، أودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أنصار-الله-تقدر-عدد-ضحايا-القنابل-ومخلفات-الحرب-في-اليمن-بأكثر-من-8-آلاف-منذ-2015-1073878255.html
https://sputnikarabic.ae/20230218/أنصار-الله-دول-التحالف-عادت-لاستخدام-الملف-الإنساني-لمكاسب-سياسية-1073700177.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
"أنصار الله" تجدد تهديدها باستهداف منشآت حيوية واستراتيجية لدول التحالف العربي
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جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، "تهديدها إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية، باستهداف منشآتها الحيوية والاستراتيجية وجعلها أثراً بعد عين، حال عدم جنوحها إلى السلام في اليمن".
وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، في ذكرى مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد، إنه "إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان، والتي ستكون أثرا بعد عين"، حسب قناة المسيرة.
وأضاف: "إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا، وإمكاناتنا ستضع حدا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج".
ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة أنصار الله
منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وبحسب الأمم المتحدة، أودت الحرب الدائرة في اليمن
، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية.