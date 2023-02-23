https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-استعداداته-لغزو-ترانسنيستريا-المولدافية-1073950156.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا المولدافية

الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا المولدافية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية ترانسنيستريا، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T22:26+0000

2023-02-23T22:26+0000

2023-02-23T22:26+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع ترانسنيستريا، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "يشكل تنفيذ الاستفزاز المخطّط له من قبل السلطات الأوكرانية تهديدا مباشرا لوحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة بشكل قانوني في ترانسنيستريا".وشدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على الاستفزاز الوشيك من الجانب الأوكراني.هذا وقد ذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزاز ضد ترانسنيستريا، مبينة أن مقاتلي الكتيبة القومية "آزوف" (المتطرفة) سيشاركون في تنفيذه.وتقع بريدنيستروفيه في المنطقة شرقي نهر دنيستر بين أوكرانيا ومولدوفا؛ وأعلنت استقلالها عام 199، حيث كانت آنذاك تتبع جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.وفي آذار/ مارس عام 1992، وعلى خلفية إعلان استقلال بريدنيستروفيه، اشتعلت أعمال قتالية بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، انتهت في تموز/يوليو من ذات العام.وتوجد قوات حفظ سلام في منطقة النزاع، تتضمن 402 عسكريا من روسيا الاتحادية، و492 من بريدنيستروفيه، و355 من مولدوفا، وعشرة مراقبين من أوكرانيا.يتم تنفيذ عملية حفظ السلام في 15 مركزًا ونقطة تفتيش ثابتة، وتقع في المناطق الرئيسية بالمنطقة الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html

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