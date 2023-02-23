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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يكثف-استعداداته-لغزو-ترانسنيستريا-المولدافية-1073950156.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا المولدافية
الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا المولدافية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية ترانسنيستريا، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T22:26+0000
2023-02-23T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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مولدوفا
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع ترانسنيستريا، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "يشكل تنفيذ الاستفزاز المخطّط له من قبل السلطات الأوكرانية تهديدا مباشرا لوحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة بشكل قانوني في ترانسنيستريا".وشدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على الاستفزاز الوشيك من الجانب الأوكراني.هذا وقد ذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزاز ضد ترانسنيستريا، مبينة أن مقاتلي الكتيبة القومية "آزوف" (المتطرفة) سيشاركون في تنفيذه.وتقع بريدنيستروفيه في المنطقة شرقي نهر دنيستر بين أوكرانيا ومولدوفا؛ وأعلنت استقلالها عام 199، حيث كانت آنذاك تتبع جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.وفي آذار/ مارس عام 1992، وعلى خلفية إعلان استقلال بريدنيستروفيه، اشتعلت أعمال قتالية بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، انتهت في تموز/يوليو من ذات العام.وتوجد قوات حفظ سلام في منطقة النزاع، تتضمن 402 عسكريا من روسيا الاتحادية، و492 من بريدنيستروفيه، و355 من مولدوفا، وعشرة مراقبين من أوكرانيا.يتم تنفيذ عملية حفظ السلام في 15 مركزًا ونقطة تفتيش ثابتة، وتقع في المناطق الرئيسية بالمنطقة الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مولدوفا
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مولدوفا

الدفاع الروسية: نظام كييف يكثف استعداداته لغزو ترانسنيستريا المولدافية

22:26 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Vadim Tsavistky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يكثّف استعداداته لغزو جمهورية ترانسنيستريا، ردا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات الروسية انطلاقا من أراضي تلك الجمهورية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي يسجّل تحشيدا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية لقوات كييف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع ترانسنيستريا، فضلا عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في رحلات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات كييف فوق أراضي الجمهورية.
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الدفاع الروسية: مولدوفا تعرقل توريد المعدات لقوات حفظ السلام الروسية في ترانسنيستريا
21 يوليو 2022, 09:28 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "يشكل تنفيذ الاستفزاز المخطّط له من قبل السلطات الأوكرانية تهديدا مباشرا لوحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة بشكل قانوني في ترانسنيستريا".
وشدّدت الوزارة على أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على الاستفزاز الوشيك من الجانب الأوكراني.
هذا وقد ذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتنفيذ استفزاز ضد ترانسنيستريا، مبينة أن مقاتلي الكتيبة القومية "آزوف" (المتطرفة) سيشاركون في تنفيذه.
وتقع بريدنيستروفيه في المنطقة شرقي نهر دنيستر بين أوكرانيا ومولدوفا؛ وأعلنت استقلالها عام 199، حيث كانت آنذاك تتبع جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.
وفي آذار/ مارس عام 1992، وعلى خلفية إعلان استقلال بريدنيستروفيه، اشتعلت أعمال قتالية بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، انتهت في تموز/يوليو من ذات العام.
وتوجد قوات حفظ سلام في منطقة النزاع، تتضمن 402 عسكريا من روسيا الاتحادية، و492 من بريدنيستروفيه، و355 من مولدوفا، وعشرة مراقبين من أوكرانيا.
يتم تنفيذ عملية حفظ السلام في 15 مركزًا ونقطة تفتيش ثابتة، وتقع في المناطق الرئيسية بالمنطقة الأمنية.
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