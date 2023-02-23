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https://sputnikarabic.ae/20230223/السعودية-مستعدة-لإرسال-مساعدات-إنسانية-لسكان-دونباس-1073907483.html
السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس
السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس
أعلن مدير مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز، أن الرياض مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان دونباس، وذلك في حال تلقي طلب رسمي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:56+0000
2023-02-23T07:56+0000
العالم العربي
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وقال ابن عبد العزيز خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث "نحن نساعد الناس أينما كانوا".وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للمقيمين في دونباس، قال "لقد تلقينا حتى الآن طلبًا من أوكرانيا، لكننا لن نتلق من دونباس".وفي حديثه عن طلبات كييف، قال إنها تتعلق حاليًا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه وحالياً تجمع المملكة العربية السعودية المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسلها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20221209/السعودية-والصين-تؤكدان-أهمية-الحل-السلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-1071010808.html
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العالم العربي
العالم العربي

السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس

07:56 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مدير مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز، أن الرياض مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان دونباس، وذلك في حال تلقي طلب رسمي.
وقال ابن عبد العزيز خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث "نحن نساعد الناس أينما كانوا".
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا
9 ديسمبر 2022, 08:53 GMT
وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للمقيمين في دونباس، قال "لقد تلقينا حتى الآن طلبًا من أوكرانيا، لكننا لن نتلق من دونباس".
وفي حديثه عن طلبات كييف، قال إنها تتعلق حاليًا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه وحالياً تجمع المملكة العربية السعودية المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسلها بعد.
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