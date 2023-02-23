https://sputnikarabic.ae/20230223/السعودية-مستعدة-لإرسال-مساعدات-إنسانية-لسكان-دونباس-1073907483.html
السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس
السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس
أعلن مدير مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز، أن الرياض مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان دونباس، وذلك في حال تلقي طلب رسمي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:56+0000
2023-02-23T07:56+0000
2023-02-23T07:56+0000
العالم العربي
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وقال ابن عبد العزيز خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث "نحن نساعد الناس أينما كانوا".وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للمقيمين في دونباس، قال "لقد تلقينا حتى الآن طلبًا من أوكرانيا، لكننا لن نتلق من دونباس".وفي حديثه عن طلبات كييف، قال إنها تتعلق حاليًا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه وحالياً تجمع المملكة العربية السعودية المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسلها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20221209/السعودية-والصين-تؤكدان-أهمية-الحل-السلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-1071010808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
السعودية مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية لسكان دونباس
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أعلن مدير مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز، أن الرياض مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان دونباس، وذلك في حال تلقي طلب رسمي.
وقال ابن عبد العزيز خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث "نحن نساعد الناس أينما كانوا".
وردا على سؤال عما إذا كانت الرياض مستعدة لتقديم المساعدة للمقيمين في دونباس، قال "لقد تلقينا حتى الآن طلبًا من أوكرانيا، لكننا لن نتلق من دونباس".
وفي حديثه عن طلبات كييف، قال إنها تتعلق حاليًا بالبطانيات والسخانات ومحطات معالجة المياه وحالياً تجمع المملكة العربية السعودية المساعدات الإنسانية الضرورية ولم ترسلها بعد.