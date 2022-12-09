https://sputnikarabic.ae/20221209/السعودية-والصين-تؤكدان-أهمية-الحل-السلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-1071010808.html
السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا
السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا
أكدت السعودية والصين، في بيان مشترك على أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، وذلك في ختام القمة السعودية الصينية التي انطلقت، أمس الخميس، في الرياض. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T08:53+0000
2022-12-09T08:53+0000
2022-12-09T08:53+0000
السعودية
الصين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070982741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1a0000bce206e09fbc6aa24ee67e4a3.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جددت السعودية، حسبما ورد في بيان مشترك، يوم الجمعة، أعقب مباحثات ثنائية على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".بينما رفضت الصين أي هجمات تستهدف المدنيين والأراضي السعودية، معارضة بحزم أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.ودعا البيان إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وطالبها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز التجاوب لضمان سلمية برنامجها النووي.ولفت إلى دعم الصين الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب، وفق المبادرة الخليجية.وأشار إلى حرص الصين على دعم الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان، على ألا يكون منطلقا للأعمال الإرهابية.ووفقا للبيان، أكدت الصين على استمرار تقديم الدعم للعراق والترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة.وشدد البيان على أهمية ضمان أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للجماعات الإرهابية.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-نفذنا-مع-الدول-العربية-أكثر-من-200-مشروع-كبير-في-البنية-التحتية-والطاقة-1070999829.html
السعودية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070982741_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_0706be3bf5baff56c0d87347f20562ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أكدت السعودية والصين، في بيان مشترك على أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، وذلك في ختام القمة السعودية الصينية التي انطلقت، أمس الخميس، في الرياض.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جددت السعودية، حسبما ورد في بيان مشترك
، يوم الجمعة، أعقب مباحثات ثنائية على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".
بينما رفضت الصين أي هجمات تستهدف المدنيين والأراضي السعودية، معارضة بحزم أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
ودعا البيان إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وطالبها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز التجاوب لضمان سلمية برنامجها النووي.
ولفت إلى دعم الصين
الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب، وفق المبادرة الخليجية.
وأشار إلى حرص الصين على دعم الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان، على ألا يكون منطلقا للأعمال الإرهابية.
ووفقا للبيان، أكدت الصين على استمرار تقديم الدعم للعراق والترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد البيان على أهمية ضمان أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للجماعات الإرهابية.
كما أكد على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية في أوكرانيا.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية
والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.