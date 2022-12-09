https://sputnikarabic.ae/20221209/السعودية-والصين-تؤكدان-أهمية-الحل-السلمي-للأزمة-في-أوكرانيا-1071010808.html

السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا

السعودية والصين تؤكدان أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا

أكدت السعودية والصين، في بيان مشترك على أهمية الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا، وذلك في ختام القمة السعودية الصينية التي انطلقت، أمس الخميس، في الرياض. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T08:53+0000

2022-12-09T08:53+0000

2022-12-09T08:53+0000

السعودية

الصين

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070982741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1a0000bce206e09fbc6aa24ee67e4a3.jpg

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جددت السعودية، حسبما ورد في بيان مشترك، يوم الجمعة، أعقب مباحثات ثنائية على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، التزامها بمبدأ "الصين الواحدة".بينما رفضت الصين أي هجمات تستهدف المدنيين والأراضي السعودية، معارضة بحزم أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.ودعا البيان إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وطالبها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز التجاوب لضمان سلمية برنامجها النووي.ولفت إلى دعم الصين الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيدة بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب، وفق المبادرة الخليجية.وأشار إلى حرص الصين على دعم الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان، على ألا يكون منطلقا للأعمال الإرهابية.ووفقا للبيان، أكدت الصين على استمرار تقديم الدعم للعراق والترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة.وشدد البيان على أهمية ضمان أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للجماعات الإرهابية.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-نفذنا-مع-الدول-العربية-أكثر-من-200-مشروع-كبير-في-البنية-التحتية-والطاقة-1070999829.html

السعودية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن