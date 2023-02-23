https://sputnikarabic.ae/20230223/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-بذخيرته-في-خيرسون-1073919602.html
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون
صرّح مصدر مطلع بأن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" مع ذخيرته في القرب من منطقة كيزوميس في مقاطعة خيرسون. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T10:58+0000
2023-02-23T10:58+0000
2023-02-23T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية في منطقة كيزوميس مدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا 2 إس1" مع ذخيرته، وحيدت 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر: "أمس، دمرت نيران المدفعية قذيفة هاون عيار 120ملم، وحيدت 4 من الجنود الأوكرانيين وجرحت 3 أخرين في منطقة يانتارنوي في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-الشرطة-البولندية-نفذت-عملية-سرية-في-أوكرانيا-1073910528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون
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صرّح مصدر مطلع بأن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" مع ذخيرته في القرب من منطقة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية في منطقة كيزوميس مدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا 2 إس1" مع ذخيرته، وحيدت 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف المصدر: "أمس، دمرت نيران المدفعية قذيفة هاون عيار 120ملم، وحيدت 4 من الجنود الأوكرانيين وجرحت 3 أخرين في منطقة يانتارنوي في مقاطعة خيرسون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.