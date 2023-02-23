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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-أوكرانيا-بذخيرته-في-خيرسون-1073919602.html
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون
القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون
صرّح مصدر مطلع بأن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" مع ذخيرته في القرب من منطقة كيزوميس في مقاطعة خيرسون. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T10:58+0000
2023-02-23T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية في منطقة كيزوميس مدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا 2 إس1" مع ذخيرته، وحيدت 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر: "أمس، دمرت نيران المدفعية قذيفة هاون عيار 120ملم، وحيدت 4 من الجنود الأوكرانيين وجرحت 3 أخرين في منطقة يانتارنوي في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-الشرطة-البولندية-نفذت-عملية-سرية-في-أوكرانيا-1073910528.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا بذخيرته في خيرسون

10:58 GMT 23.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik
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صرّح مصدر مطلع بأن القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" مع ذخيرته في القرب من منطقة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية في منطقة كيزوميس مدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا 2 إس1" مع ذخيرته، وحيدت 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف المصدر: "أمس، دمرت نيران المدفعية قذيفة هاون عيار 120ملم، وحيدت 4 من الجنود الأوكرانيين وجرحت 3 أخرين في منطقة يانتارنوي في مقاطعة خيرسون".
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
إعلام: الشرطة البولندية نفذت "عملية سرية" في أوكرانيا
09:01 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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