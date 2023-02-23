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https://sputnikarabic.ae/20230223/الكشف-عن-صورة-منطاد-صيني-من-قمرة-مقاتلة-أمريكية-صور-1073911540.html
الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور
الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية صورة من قمرة القيادة، تظهر طيارًا في سلاح الجو الأمريكي بمقاتلة من طراز "يو-2"، أمام منطاد صيني يحلق فوق الأراضي الأمريكية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:54+0000
2023-02-23T09:54+0000
العالم
الصين
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وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون أكد أن صورة السيلفي للطيار حقيقية.وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة أجسام أخرى بعد الحادث الأول للمنطاد الصيني، كانت تحلق فوق أراضي أمريكا الشمالية. يُعتقد أن هذه الأشياء لم تكن صينية ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي.وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم زعمت أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية، فيما أوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بإصلاح-الضرر-الناجم-عن-حادث-المنطاد-1073702304.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور

09:54 GMT 23.02.2023
© Youtube/LebretonThomasقمرة قيادة طائرة
قمرة قيادة طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Youtube/LebretonThomas
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نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية صورة من قمرة القيادة، تظهر طيارًا في سلاح الجو الأمريكي بمقاتلة من طراز "يو-2"، أمام منطاد صيني يحلق فوق الأراضي الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون أكد أن صورة السيلفي للطيار حقيقية.
وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة أجسام أخرى بعد الحادث الأول للمنطاد الصيني، كانت تحلق فوق أراضي أمريكا الشمالية. يُعتقد أن هذه الأشياء لم تكن صينية ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم زعمت أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
الصين تطالب الولايات المتحدة بإصلاح الضرر الناجم عن حادث المنطاد
19 فبراير, 06:16 GMT
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية، فيما أوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
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