https://sputnikarabic.ae/20230223/الكشف-عن-صورة-منطاد-صيني-من-قمرة-مقاتلة-أمريكية-صور-1073911540.html
الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور
الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية صورة من قمرة القيادة، تظهر طيارًا في سلاح الجو الأمريكي بمقاتلة من طراز "يو-2"، أمام منطاد صيني يحلق فوق الأراضي الأمريكية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:54+0000
2023-02-23T09:54+0000
2023-02-23T09:54+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/34/1020323411_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_51280a64eac5380cf3faa0fb6fc5a0d1.jpg
وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون أكد أن صورة السيلفي للطيار حقيقية.وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة أجسام أخرى بعد الحادث الأول للمنطاد الصيني، كانت تحلق فوق أراضي أمريكا الشمالية. يُعتقد أن هذه الأشياء لم تكن صينية ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي.وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم زعمت أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية، فيما أوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بإصلاح-الضرر-الناجم-عن-حادث-المنطاد-1073702304.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/34/1020323411_115:0:1538:1067_1920x0_80_0_0_040b569ca999b53cde8991ce2325bc02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
الكشف عن صورة منطاد صيني من قمرة مقاتلة أمريكية... صور
تابعنا عبر
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية صورة من قمرة القيادة، تظهر طيارًا في سلاح الجو الأمريكي بمقاتلة من طراز "يو-2"، أمام منطاد صيني يحلق فوق الأراضي الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون أكد أن صورة السيلفي للطيار حقيقية.
وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية دمرت ثلاثة أجسام أخرى بعد الحادث الأول للمنطاد الصيني، كانت تحلق فوق أراضي أمريكا الشمالية. يُعتقد أن هذه الأشياء لم تكن صينية ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم زعمت أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية، فيما أوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"
، بحسب وصفها.