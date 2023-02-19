https://sputnikarabic.ae/20230219/الصين-تطالب-الولايات-المتحدة-بإصلاح-الضرر-الناجم-عن-حادث-المنطاد-1073702304.html
الصين تطالب الولايات المتحدة بإصلاح الضرر الناجم عن حادث المنطاد
الصين تطالب الولايات المتحدة بإصلاح الضرر الناجم عن حادث المنطاد
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، واشنطن إلى إصلاح الأضرار التي طالت العلاقة الأمريكية الصينية بسبب حادث المنطاد الصيني. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T06:16+0000
2023-02-19T06:16+0000
2023-02-19T06:16+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات وانغ يي بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم أمس السبت.وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "وانغ يي أعرب عن موقف الصين الحازم والعادل بشأن ما يسمى بحادث المنطاد، حيث دعا الولايات المتحدة على تغيير مسارها وتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الصينية الأمريكية بسبب الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع حادث المنطاد".وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في وقت متأخر من أمس السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران.وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى"، فيما انتقد وزير الخارجية الصيني، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.وتعتبر هذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230218/بلينكن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-دعم-روسيا-1073700026.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, وزير الخارجية الأمريكي, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, وزير الخارجية الأمريكي, الأخبار
الصين تطالب الولايات المتحدة بإصلاح الضرر الناجم عن حادث المنطاد
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، واشنطن إلى إصلاح الأضرار التي طالت العلاقة الأمريكية الصينية بسبب حادث المنطاد الصيني.
سبوتنيك. جاءت تصريحات وانغ يي بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم أمس السبت.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "وانغ يي أعرب عن موقف الصين الحازم والعادل بشأن ما يسمى بحادث المنطاد، حيث دعا الولايات المتحدة على تغيير مسارها وتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الصينية الأمريكية بسبب الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع حادث المنطاد
".
وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في وقت متأخر من أمس السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى"، فيما انتقد وزير الخارجية الصيني، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف
".
جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.
وتعتبر هذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.