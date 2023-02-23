https://sputnikarabic.ae/20230223/المحامي-العام-الاستئنافي-في-بيروت-يتهم-حاكم-مصرف-لبنان-بالاختلاس-والكسب-غير-المشروع-1073934361.html
المحامي العام الاستئنافي في بيروت يتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس والكسب غير المشروع
المحامي العام الاستئنافي في بيروت يتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس والكسب غير المشروع
رفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، اليوم الخميس، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاختلاس والتزوير والكسب غير المشروع. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الدعوى جاءت ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق.وأوضحت أن الاتهامات الموجهة ضدهم هي "اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي".وأحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي استجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ انهيار الاقتصاد في لبنان عام 2019، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وزير-المالية-اللبناني-استبدال-حاكم-مصرف-لبنان-سيكون-صعبا-1073672134.html
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المحامي العام الاستئنافي في بيروت يتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس والكسب غير المشروع
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رفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، اليوم الخميس، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاختلاس والتزوير والكسب غير المشروع.
بيروت - سبوتنيك
. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الدعوى جاءت ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق.
وأوضحت أن الاتهامات الموجهة ضدهم هي "اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي".
وأحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي استجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ انهيار الاقتصاد في لبنان عام 2019، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان
المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.