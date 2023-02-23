https://sputnikarabic.ae/20230223/رئيس-الأعلى-الإسلامي-العراقي-يأمل-في-تسهيل-إجراءات-إقامة-مواطنيه-في-إيران-1073932225.html

رئيس "الأعلى الإسلامي" العراقي يأمل في تسهيل إجراءات إقامة مواطنيه في إيران

رئيس "الأعلى الإسلامي" العراقي يأمل في تسهيل إجراءات إقامة مواطنيه في إيران

أعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، همام حمودي، اليوم الخميس، عن أمله في تسهيل إجراءات الإقامة للمواطنين العراقيين في إيران. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T13:29+0000

2023-02-23T13:29+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مكتب حمودي بيانا قال فيه إن "حمودي استقبل في مكتبه ببغداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم بحث المستجدات السياسية وأهمية دور العراق في استقرار المنطقة".وشدد حمودي خلال اللقاء على "متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين الجارين"، كما أشاد بالدور الإيراني في دعم المعارضة العراقية لمواجهة النظام البائد، وكذلك حرب العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، فضلا عن تطور العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة والكهرباء".في السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية الإيراني "بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتاريخه النضالي الطويل والعلاقة الإيجابية مع الجمهورية الإسلامية"، كما تمنى التوفيق لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى "تطور العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية وبعض بلدان دول الخليج من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "إيران لن تقبل بتهديد أمنها من قبل منظمات إرهابية وانفصالية تتخذ من إقليم شمال العراق منطلقا".وقال عبد اللهيان، إنه "ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين العراقيين"، مضيفا أن "المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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