عربي
بوتين: اليوم تجري المعركة على حدودنا التاريخية من أجل شعبنا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-الجمهورية-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-إيران-1073875558.html
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:50+0000
2023-02-22T13:31+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070391193_0:156:2864:1767_1920x0_80_0_0_2f21c7d33ecdc39b034499c4f45c96fd.jpg
وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".وشدد على أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".ولفت إلى "ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إلى "رغبة بلاده في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20230205/رسالة-عراقية-إلى-إيران-ننطلق-في-علاقاتنا-مع-دول-الجوار-من-المصالح-المشتركة-1073142123.html
https://sputnikarabic.ae/20230217/إيران-اتفقنا-مع-العراق-على-إصدار-جوازات-سفر-خاصة-بزيارة-الأربعين-1073634426.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/15/1070391193_150:0:2714:1923_1920x0_80_0_0_0f3cce432c66c0bcc783021a90d3aa75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران

رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

12:50 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 22.02.2023)
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
تابعنا عبرTelegram
وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
رسالة عراقية إلى إيران... ننطلق في علاقاتنا مع دول الجوار من المصالح المشتركة
5 فبراير, 19:15 GMT
وشدد على أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".
ولفت إلى "ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
إيران: اتفقنا مع العراق على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين
17 فبراير, 06:48 GMT
ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إلى "رغبة بلاده في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала