https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-الجمهورية-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-إيران-1073875558.html
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:50+0000
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وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".وشدد على أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".ولفت إلى "ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إلى "رغبة بلاده في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك".
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https://sputnikarabic.ae/20230217/إيران-اتفقنا-مع-العراق-على-إصدار-جوازات-سفر-خاصة-بزيارة-الأربعين-1073634426.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران
رئيس الجمهورية العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران
12:50 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
وعد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بتلبية دعوة زيارة إيران، التي تلقاها خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وتلقى رشيد "دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأكد رشيد أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية
وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية".
وشدد على أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".
ولفت إلى "ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح
الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة".
ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إلى "رغبة بلاده في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك".