https://sputnikarabic.ae/20230223/روبوت-صيني-يجذب-انتباه-زوار-آيدكس-2023-فيديو-1073947621.html
روبوت صيني يجذب انتباه زوار "آيدكس 2023"... فيديو
روبوت صيني يجذب انتباه زوار "آيدكس 2023"... فيديو
شهدت النسخة الحالية من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" تركيزا كبيرا على تقنيات الذكاء الصناعي التي تم عرض الكثير من منتجاتها هذا العام. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T20:41+0000
2023-02-23T20:41+0000
2023-02-23T20:42+0000
الصين
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وعرضت الصين مجموعة من منتجاتها الروبوتية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنها الروبوت "إليان غو"، الذي رصدته "سبوتنيك" أثناء تجوله في "آيدكس 2023" بصورة جذبت انتباه زوار المعرض.وتم تصميم روبوت "إليان غو" بأربعة أرجل على شكل كلب وهو قادر على العمل بكفاءة عالية في التضاريس غير المستوية مثل المناطق الجبلية.ويستطيع الروبوت الصيني "إليان غو" نقل حمولة تصل إلى 10 كيلوغرامات والسير بها لمدة تصل إلى 4 ساعات بسرعة 15 متر في الثانية قبل أن يصبح بحاجة إلى إعادة شحن بطاريته.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الصين, العالم, آيدكس 2023, نافدكس 2023, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روبوت صيني يجذب انتباه زوار "آيدكس 2023"... فيديو
20:41 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 20:42 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
حصري
شهدت النسخة الحالية من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" تركيزا كبيرا على تقنيات الذكاء الصناعي التي تم عرض الكثير من منتجاتها هذا العام.
وعرضت الصين مجموعة من منتجاتها الروبوتية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنها الروبوت "إليان غو"، الذي رصدته "سبوتنيك
" أثناء تجوله في "آيدكس 2023" بصورة جذبت انتباه زوار المعرض.
وتم تصميم روبوت "إليان غو" بأربعة أرجل على شكل كلب وهو قادر على العمل بكفاءة عالية في التضاريس غير المستوية مثل المناطق الجبلية.
ويستطيع الروبوت الصيني "إليان غو" نقل حمولة تصل إلى 10 كيلوغرامات والسير بها لمدة تصل إلى 4 ساعات بسرعة 15 متر في الثانية قبل أن يصبح بحاجة إلى إعادة شحن بطاريته.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023
" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.