https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-جديد-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-تركيا-1073946006.html
زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة دفنة في ولاية هاتاي جنوبي البلاد. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T18:55+0000
2023-02-23T18:55+0000
2023-02-23T18:55+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217475_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_887fadb011e5f1df7f684d916d8e22c5.jpg
وقالت "آفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 18:53 (15:53 توقيت غرينتش). وأشار البيان إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9.76 كيلومترات تحت سطح الأرض.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الهيئة في بيان أنها سجلت أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب تركيا في الـ6 من فبراير الجاري.وأوضح البيان أن الهزات الأرضية التي كانت تحدث في 5 شهور على الأقل، حصلت خلال 17 يوم فقط.ووفقا للبيان، فإن الخطر لا يزال قائما، وأن الهزات ستتواصل في الفترة القادمة.وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/عواقب-انحسار-مياه-المتوسط-هل-تسربت-لتشققات-أحدثها-زلزال-تركيا-في-الأرض-1073935359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073217475_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_cfcbff38421d144c4408cc07ffec457e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة دفنة في ولاية هاتاي جنوبي البلاد.
وقالت
"آفاد" في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 18:53 (15:53 توقيت غرينتش).
وأشار البيان إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9.76 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الهيئة في بيان أنها سجلت أكثر من 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب تركيا
في الـ6 من فبراير الجاري.
وأوضح البيان أن الهزات الأرضية التي كانت تحدث في 5 شهور على الأقل، حصلت خلال 17 يوم فقط.
ووفقا للبيان، فإن الخطر لا يزال قائما، وأن الهزات ستتواصل في الفترة القادمة.
وكان زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.