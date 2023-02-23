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https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-أخطر-3-طائرات-حربية-صينية-في-آيدكس-2023-صور-1073910073.html
"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور
"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور
عرضت الصين مجموعة متنوعة من طائراتها الحربية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي تنظمه الإمارات العربية المتحدة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:54+0000
2023-02-23T08:54+0000
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وشمل ذلك المقاتلة الشبحية "جيه - 31" وطائرة التدريب "إل - 15"، التي يمكنها تنفيذ مهام هجومية، إضافة إلى طائرة النقل العسكري العملاقة "واي - 20"."جيه - 31"تصنف "جيه - 31" التي تعرف أيضا بـ "شينغيانغ إف سي - 31"، ضمن طائرات الجيل الخامس التي تمتلك قدرات شبحية. وتطور الصين نسخة تصديرية من الطائرة، التي رصدتها "سبوتنيك" في "آيدكس - 2023"، حيث تسعى الصين إلى ترويجها عالميا."إل - 15""تصنف "إل - 15" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي يمكن استخدامها في تدريب طيارين لقيادة مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس.كما تستطيع "إل - 15" تنفيذ مهام القصف الجوي والمهام التكتيكية المختلفة إضافة إلى مهام الاستطلاع والدوريات الجوية."واي - 20" تصنف "واي - 20" ضمن طائرات النقل العسكري العملاقة التي تطورها الصين محليا ولا تستخدمها دول أخرى.ويمكن للنسخ المعدلة من الطائرة القيام بمهام متنوعة تشمل النقل الجوي ومهام التزود بالوقود في الجو، إضافة إلى إمكانية تحويلها إلى طائرة إنذار مبكر.وتمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها تحتل المرتبة الـ 3 بين أضخم القوات الجوية في العالم.ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20211202/أبرز-الأسلحة-الصينية-المشاركة-في-إيديكس-2021-صور-1053481703.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, حصري

"سبوتنيك" ترصد أخطر 3 طائرات حربية صينية في "آيدكس 2023"... صور

08:54 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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حصري
عرضت الصين مجموعة متنوعة من طائراتها الحربية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي تنظمه الإمارات العربية المتحدة.
وشمل ذلك المقاتلة الشبحية "جيه - 31" وطائرة التدريب "إل - 15"، التي يمكنها تنفيذ مهام هجومية، إضافة إلى طائرة النقل العسكري العملاقة "واي - 20".
"جيه - 31"
تصنف "جيه - 31" التي تعرف أيضا بـ "شينغيانغ إف سي - 31"، ضمن طائرات الجيل الخامس التي تمتلك قدرات شبحية.
وتطور الصين نسخة تصديرية من الطائرة، التي رصدتها "سبوتنيك" في "آيدكس - 2023"، حيث تسعى الصين إلى ترويجها عالميا.
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
© Sputnik . Alaa El-Moteryطائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
1/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
2/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
3/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
4/4
© Sputnik . Alaa El-Motery
طائرات حربية صينية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
"إل - 15"
"تصنف "إل - 15" ضمن طائرات التدريب المتقدمة التي يمكن استخدامها في تدريب طيارين لقيادة مقاتلات الجيل الرابع والجيل الخامس.
كما تستطيع "إل - 15" تنفيذ مهام القصف الجوي والمهام التكتيكية المختلفة إضافة إلى مهام الاستطلاع والدوريات الجوية.
"واي - 20"
تصنف "واي - 20" ضمن طائرات النقل العسكري العملاقة التي تطورها الصين محليا ولا تستخدمها دول أخرى.
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
أبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
2 ديسمبر 2021, 13:24 GMT
ويمكن للنسخ المعدلة من الطائرة القيام بمهام متنوعة تشمل النقل الجوي ومهام التزود بالوقود في الجو، إضافة إلى إمكانية تحويلها إلى طائرة إنذار مبكر.
وتمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية من طرازات متنوعة تجعلها تحتل المرتبة الـ 3 بين أضخم القوات الجوية في العالم.
ويستضيف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
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