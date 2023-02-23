https://sputnikarabic.ae/20230223/صحيفة-أمريكية-المحاولات-الغربية-بعزل-روسيا-فشلت-إلى-حد-كبير--1073906065.html
صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير
صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:13+0000
2023-02-23T07:13+0000
2023-02-23T08:00+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست " في تقريرها أنه من خلال نظرة فاحصة يظهر أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث من الملاحظ أن "الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق، وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي يتغير". وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس فقط بين حلفاء روسيا الذين يُتوقع منهم دعم موسكو، مثل الصين وإيران.كما اعتبر التقرير تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشراً واضحاً على فشل سياسة العزل، لافتاً الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تم استقباله في تسع دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط على مدار العام والأسابيع الستة الماضية وهذا ما يؤكد فشل العزلة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html
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العالم
صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير
07:13 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست " في تقريرها أنه من خلال نظرة فاحصة يظهر أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث من الملاحظ أن "الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق، وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي يتغير".
وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس فقط بين حلفاء روسيا الذين يُتوقع منهم دعم موسكو، مثل الصين وإيران.
كما اعتبر التقرير تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشراً واضحاً على فشل سياسة العزل، لافتاً الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تم استقباله في تسع دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط على مدار العام والأسابيع الستة الماضية وهذا ما يؤكد فشل العزلة الغربية.