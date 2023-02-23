عربي
https://sputnikarabic.ae/20230223/صحيفة-أمريكية-المحاولات-الغربية-بعزل-روسيا-فشلت-إلى-حد-كبير--1073906065.html
صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير
صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:13+0000
2023-02-23T08:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061430564_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_afe2e1694e72c1caad0c2013e0eef979.jpg
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست " في تقريرها أنه من خلال نظرة فاحصة يظهر أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث من الملاحظ أن "الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق، وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي يتغير". وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس فقط بين حلفاء روسيا الذين يُتوقع منهم دعم موسكو، مثل الصين وإيران.كما اعتبر التقرير تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشراً واضحاً على فشل سياسة العزل، لافتاً الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تم استقباله في تسع دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط على مدار العام والأسابيع الستة الماضية وهذا ما يؤكد فشل العزلة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061430564_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b30b4ec8ba924b64024af1bcb53c1deb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة أمريكية: المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير

07:13 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANأعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو
أعمال التحضير ليوم النصر في الساحة الحمراء بتاريخ 20.04.2022 في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولات الغربية لعزل روسيا فشلت إلى حد كبير.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست " في تقريرها أنه من خلال نظرة فاحصة يظهر أن العالم بعيد عن الوحدة في القضايا التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث من الملاحظ أن "الصراع كشف عن انقسام عالمي عميق، وحدود نفوذ الولايات المتحدة في النظام العالمي يتغير".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الدوما، موسكو، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
1 نوفمبر 2022, 08:37 GMT
وأشارت الصحيفة إلى وجود أدلة كثيرة على فشل جهود عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس فقط بين حلفاء روسيا الذين يُتوقع منهم دعم موسكو، مثل الصين وإيران.
كما اعتبر التقرير تصريحات الهند حول نمو التجارة مع روسيا مؤشراً واضحاً على فشل سياسة العزل، لافتاً الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تم استقباله في تسع دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط على مدار العام والأسابيع الستة الماضية وهذا ما يؤكد فشل العزلة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала