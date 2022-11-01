https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html

ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا

ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، على فشل محاولات الغرب لعزل روسيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T08:37+0000

2022-11-01T08:37+0000

2022-11-01T08:37+0000

روسيا

ميخائيل ميشوستين

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واضاف ميشوستين عبر الفيديو في مؤتمر "التعاون الاقتصادي: مواطنو ومناطق روسيا "الاستجابة لتحديات العصر": "لم تنجح محاولات الغرب لعزل روسيا، بل أدت فقط إلى تسريع عملية إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية، وستواصل الدولة تطوير الحوار مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وتابع ميشوستين "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، بل على العكس من ذلك، أدت فقط إلى تسريع عمليات إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية بأكمله. والآن يتزايد بشكل كبير دور الدول والمناطق، التي تم تجاهل مصالحها في السابق ببساطة".وقال ميشوستين "سوف نستمر في تعزيز التعاون المثمر مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأولوية المطلقة بالطبع، هي التعاون في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن روسيا تملك قدرات تمكنها من إفشال خطط من يريد فرض عزلة عليها.

https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html

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روسيا, ميخائيل ميشوستين