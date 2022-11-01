https://sputnikarabic.ae/20221101/ميشوستين-يؤكد-على-فشل-الغرب-في-عزل-روسيا-1069702977.html
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، على فشل محاولات الغرب لعزل روسيا. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:37+0000
2022-11-01T08:37+0000
2022-11-01T08:37+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048831770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bf68a71124f722f283810b00fbdebf1.jpg
واضاف ميشوستين عبر الفيديو في مؤتمر "التعاون الاقتصادي: مواطنو ومناطق روسيا "الاستجابة لتحديات العصر": "لم تنجح محاولات الغرب لعزل روسيا، بل أدت فقط إلى تسريع عملية إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية، وستواصل الدولة تطوير الحوار مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وتابع ميشوستين "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، بل على العكس من ذلك، أدت فقط إلى تسريع عمليات إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية بأكمله. والآن يتزايد بشكل كبير دور الدول والمناطق، التي تم تجاهل مصالحها في السابق ببساطة".وقال ميشوستين "سوف نستمر في تعزيز التعاون المثمر مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأولوية المطلقة بالطبع، هي التعاون في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن روسيا تملك قدرات تمكنها من إفشال خطط من يريد فرض عزلة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1048831770_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c1195f6933e8d3a0aece5c16c2ff0a7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميخائيل ميشوستين
ميشوستين يؤكد على فشل الغرب في عزل روسيا
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، على فشل محاولات الغرب لعزل روسيا.
واضاف ميشوستين عبر الفيديو في مؤتمر "التعاون الاقتصادي: مواطنو ومناطق روسيا "الاستجابة لتحديات العصر": "لم تنجح محاولات الغرب لعزل روسيا
، بل أدت فقط إلى تسريع عملية إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية، وستواصل الدولة تطوير الحوار مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتابع ميشوستين "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، بل على العكس من ذلك، أدت فقط إلى تسريع عمليات إعادة تشكيل نظام العلاقات الدولية بأكمله. والآن يتزايد بشكل كبير دور الدول والمناطق، التي تم تجاهل مصالحها في السابق ببساطة".
وقال ميشوستين "سوف نستمر في تعزيز التعاون المثمر مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأولوية المطلقة بالطبع، هي التعاون في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
ورابطة الدول المستقلة".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن روسيا تملك قدرات تمكنها من إفشال خطط من يريد فرض عزلة عليها.