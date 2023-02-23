https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-يحذر-من-عواقب-عدم-الاستماع-لموقف-الصين-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1073928333.html
لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا
لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T12:51+0000
2023-02-23T12:51+0000
2023-02-23T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.وتابع: "إذا لم تسمع هذه الرسالة، التي تأتي من لسان رئيس الصين، من قبل أولئك الذين توجه إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذلك، بمجرد النظر إلى الأمام، أنصح أولئك الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون صوتا جادا للسلام في هذه المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230214/الرئيس-الإيراني-تعزيز-العلاقات-مع-الصين-يسهم-في-الارتقاء-بالأمن-العالمي-1073531194.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_2ebc9b109e8858ab365d943674bde867.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار أوكرانيا
الصين, العالم, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.
وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".
وأضاف قائلا: "لقد أصبحت الصين دولة عالمية لها سياساتها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ اليوم أو غدًا سيدلي ببيان أو خطاب حول الوضع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية. الصينيون دائما حريصون وحذرون. لا يذهبون إلى حيث لا يحتاجون إليه، إذا فهموا أن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة والمطلوبة، فلن يتخذوا خطوات في هذا الاتجاه".
وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.
وتابع: "إذا لم تسمع هذه الرسالة، التي تأتي من لسان رئيس الصين، من قبل أولئك الذين توجه إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذلك، بمجرد النظر إلى الأمام، أنصح أولئك الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون صوتا جادا للسلام في هذه المنطقة".