https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-يحذر-من-عواقب-عدم-الاستماع-لموقف-الصين-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1073928333.html

لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا

لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

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وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.وتابع: "إذا لم تسمع هذه الرسالة، التي تأتي من لسان رئيس الصين، من قبل أولئك الذين توجه إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذلك، بمجرد النظر إلى الأمام، أنصح أولئك الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون صوتا جادا للسلام في هذه المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20230214/الرئيس-الإيراني-تعزيز-العلاقات-مع-الصين-يسهم-في-الارتقاء-بالأمن-العالمي-1073531194.html

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