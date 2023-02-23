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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-يحذر-من-عواقب-عدم-الاستماع-لموقف-الصين-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1073928333.html
لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا
لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T12:51+0000
2023-02-23T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
العالم
أخبار أوكرانيا
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وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.وتابع: "إذا لم تسمع هذه الرسالة، التي تأتي من لسان رئيس الصين، من قبل أولئك الذين توجه إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذلك، بمجرد النظر إلى الأمام، أنصح أولئك الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون صوتا جادا للسلام في هذه المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230214/الرئيس-الإيراني-تعزيز-العلاقات-مع-الصين-يسهم-في-الارتقاء-بالأمن-العالمي-1073531194.html
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الصين, العالم, أخبار أوكرانيا
الصين, العالم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو يحذر من عواقب عدم الاستماع لموقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا

12:51 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.
وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".

وأضاف قائلا: "لقد أصبحت الصين دولة عالمية لها سياساتها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ اليوم أو غدًا سيدلي ببيان أو خطاب حول الوضع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية. الصينيون دائما حريصون وحذرون. لا يذهبون إلى حيث لا يحتاجون إليه، إذا فهموا أن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة والمطلوبة، فلن يتخذوا خطوات في هذا الاتجاه".

وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.
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وتابع: "إذا لم تسمع هذه الرسالة، التي تأتي من لسان رئيس الصين، من قبل أولئك الذين توجه إليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة. لذلك، بمجرد النظر إلى الأمام، أنصح أولئك الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون صوتا جادا للسلام في هذه المنطقة".
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