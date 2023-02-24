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اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو
اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو
أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية الحكومية "بيميكس"، عن اندلاع حريق هائل في أكبر مستودع لتخزين النفط في ولاية فيراكروز الغربية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة في بيان، الخميس، إنه "لأسباب غير معلومة، اشتعلت النيران في معدات الحفر في مركز التخزين الاستراتيجي (توزانديبتل)".وأضاف البيان أن إدارة الطواري قامت على الفور بالاستجابة، مشيدة بأفراد الطوارئ الذين نجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده.ووفقا للبيان، أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، في حين يجري للبحث عن 5 آخرين.ودعت السلطات السكان الذي يعيشون على مقربة من موقع الحادث إلى متابعة البيانات الرسمية بشأن الموقف.
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اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو

14:02 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية الحكومية "بيميكس"، عن اندلاع حريق هائل في أكبر مستودع لتخزين النفط في ولاية فيراكروز الغربية.
وقالت الشركة في بيان، الخميس، إنه "لأسباب غير معلومة، اشتعلت النيران في معدات الحفر في مركز التخزين الاستراتيجي (توزانديبتل)".
وأضاف البيان أن إدارة الطواري قامت على الفور بالاستجابة، مشيدة بأفراد الطوارئ الذين نجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده.
ووفقا للبيان، أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، في حين يجري للبحث عن 5 آخرين.
ودعت السلطات السكان الذي يعيشون على مقربة من موقع الحادث إلى متابعة البيانات الرسمية بشأن الموقف.
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