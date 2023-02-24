https://sputnikarabic.ae/20230224/اشتعال-النيران-في-أكبر-مستودع-لتخزين-النفط-في-المكسيك-فيديو-1073965204.html
اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو
اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو
أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية الحكومية "بيميكس"، عن اندلاع حريق هائل في أكبر مستودع لتخزين النفط في ولاية فيراكروز الغربية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T14:02+0000
2023-02-24T14:02+0000
2023-02-24T14:02+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061838255_0:372:2979:2048_1920x0_80_0_0_00bef12b5511ba8a6fa215bcd331cebd.jpg
وقالت الشركة في بيان، الخميس، إنه "لأسباب غير معلومة، اشتعلت النيران في معدات الحفر في مركز التخزين الاستراتيجي (توزانديبتل)".وأضاف البيان أن إدارة الطواري قامت على الفور بالاستجابة، مشيدة بأفراد الطوارئ الذين نجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده.ووفقا للبيان، أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، في حين يجري للبحث عن 5 آخرين.ودعت السلطات السكان الذي يعيشون على مقربة من موقع الحادث إلى متابعة البيانات الرسمية بشأن الموقف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061838255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_0a87d0d13f529f0bc3270a660e810311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اشتعال النيران في أكبر مستودع لتخزين النفط في المكسيك... فيديو
تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية الحكومية "بيميكس"، عن اندلاع حريق هائل في أكبر مستودع لتخزين النفط في ولاية فيراكروز الغربية.
وقالت
الشركة في بيان، الخميس، إنه "لأسباب غير معلومة، اشتعلت النيران في معدات الحفر في مركز التخزين الاستراتيجي (توزانديبتل)".
وأضاف البيان أن إدارة الطواري قامت على الفور بالاستجابة، مشيدة بأفراد الطوارئ الذين نجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده.
ووفقا للبيان، أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، في حين يجري للبحث عن 5 آخرين.
ودعت السلطات السكان الذي يعيشون على مقربة من موقع الحادث
إلى متابعة البيانات الرسمية بشأن الموقف.