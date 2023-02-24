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https://sputnikarabic.ae/20230224/الإمارات-انطلاق-التشغيل-التجاري-لثالث-محطات-براكة-للطاقة-النووية-السلمية-1073961889.html
الإمارات... انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية
الإمارات... انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الجمعة، عن انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T12:29+0000
2023-02-24T12:29+0000
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وأفادت صحيفة البيان، ظهر اليوم الجمعة، بأن هذا التشغيل التجاري سيعزز مساهمة المحطات النووية السلمية الإماراتية في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.ومن جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، اليوم الجمعة، أن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد إنجازا جديدا للبلاد.ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، عن مريم المهيري أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات في مجالة الطاقة النووي السلمية، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة فضلا عن الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية.وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن "العالم يمر بأكثر أوقاته الحرجة في التاريخ من حيث أزمة الطاقة والاحتباس الحراري، في وقت نحتاج إلى ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على القطاعات الحيوية مثل الغذاء والزراعة والمياه، والتي يتوجب إمدادها بالطاقة الكافية والصديقة للبيئة".وأفادت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بأن مشاريع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل محطات براكة في بلادها تحقق نتائج حقيقية ومستدامة، مضيفة أن الإمارات سيكون لديها الفرصة المناسبة لإبراز الدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك أثناء استضافة أبو ظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 28".وأشارت المهيري إلى أن الإمارات تجني عوائد ملموسة من استخدام الطاقة النووية، لافتة إلى أن كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجاريا تحد 5.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، ويفترض أن تحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من هذه الانبعاثات بحلول عام 2025.وشددت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، على أن "انتقال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى استكشاف مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا، يواصل برنامجها السلمي تقديم نموذج مرجعي للدول الأخرى فيما يخص تسريع عملية خفض البصمة الكربونية".
https://sputnikarabic.ae/20210323/الإمارات-تعلن-بدء-اختبارات-تشغيل-محطة-براكة-للطاقة-النووية-1048438325.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الطاقة النووية, محطة الطاقة النووية, الطاقة النووية للاستخدامات السلمية, الهيدروجين
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الطاقة النووية, محطة الطاقة النووية, الطاقة النووية للاستخدامات السلمية, الهيدروجين

الإمارات... انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية

12:29 GMT 24.02.2023
© Photo / othersمفاعل براكة - المفاعل النووي السلمي الأول في الإمارات والعالم العربي
مفاعل براكة - المفاعل النووي السلمي الأول في الإمارات والعالم العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Photo / others
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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الجمعة، عن انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات "براكة" للطاقة النووية السلمية.
وأفادت صحيفة البيان، ظهر اليوم الجمعة، بأن هذا التشغيل التجاري سيعزز مساهمة المحطات النووية السلمية الإماراتية في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، اليوم الجمعة، أن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد إنجازا جديدا للبلاد.
ونقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الجمعة، عن مريم المهيري أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات في مجالة الطاقة النووي السلمية، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة فضلا عن الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن "العالم يمر بأكثر أوقاته الحرجة في التاريخ من حيث أزمة الطاقة والاحتباس الحراري، في وقت نحتاج إلى ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على القطاعات الحيوية مثل الغذاء والزراعة والمياه، والتي يتوجب إمدادها بالطاقة الكافية والصديقة للبيئة".
محطة براكة الإماراتية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2021
الإمارات تعلن بدء اختبارات تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية
23 مارس 2021, 10:34 GMT
وأفادت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بأن مشاريع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل محطات براكة في بلادها تحقق نتائج حقيقية ومستدامة، مضيفة أن الإمارات سيكون لديها الفرصة المناسبة لإبراز الدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك أثناء استضافة أبو ظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 28".
وأشارت المهيري إلى أن الإمارات تجني عوائد ملموسة من استخدام الطاقة النووية، لافتة إلى أن كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجاريا تحد 5.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، ويفترض أن تحد المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من هذه الانبعاثات بحلول عام 2025.
وشددت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، على أن "انتقال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى استكشاف مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا، يواصل برنامجها السلمي تقديم نموذج مرجعي للدول الأخرى فيما يخص تسريع عملية خفض البصمة الكربونية".
© Sputnik / Mohamed Hasaanأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
© Sputnik / Mohamed Hasaan
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