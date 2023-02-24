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https://sputnikarabic.ae/20230224/البنتاغون-أمريكا-تولي-أهمية-للمحافظة-على-قنوات-الاتصال-مع-الجيشين-الروسي-والصيني-1073974355.html
البنتاغون: أمريكا تولي أهمية للمحافظة على قنوات الاتصال مع الجيشين الروسي والصيني
البنتاغون: أمريكا تولي أهمية للمحافظة على قنوات الاتصال مع الجيشين الروسي والصيني
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يعتبر أنه من "المهم للغاية" إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T20:28+0000
2023-02-24T20:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
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وقال رايدر خلال إفادة صحفية دورية: "أعتقد أنه من المهم والمهم للغاية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل من روسيا والصين".وصرّح وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي من خلال المفاوضات.وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "على الأرجح سينتهي الأمر بنوع من المفاوضات".وتابع أوستن: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مساعدة كييف، بينما تحاول روسيا "السيطرة على أراضي الدولة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 شباط/ فبراير، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وأضاف بوتين بالقول: "أكرر روسيا غير منسحبة من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها، دول مثل فرنسا وبريطانيا سوف نأخذ في الاعتبار ترساناتهم الاستراتيجية، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".
https://sputnikarabic.ae/20220223/البنتاغون-لم-نر-مؤشرات-على-إغلاق-خطوط-الاتصال-العسكرية-النشطة-مع-روسيا-1059070908.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين

البنتاغون: أمريكا تولي أهمية للمحافظة على قنوات الاتصال مع الجيشين الروسي والصيني

20:28 GMT 24.02.2023
© Sputnik . David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . David B. Gleason
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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يعتبر أنه من "المهم للغاية" إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا والصين.
وقال رايدر خلال إفادة صحفية دورية: "أعتقد أنه من المهم والمهم للغاية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع كل من روسيا والصين".
وصرّح وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن ينتهي من خلال المفاوضات.
وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "على الأرجح سينتهي الأمر بنوع من المفاوضات".
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وتابع أوستن: الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مساعدة كييف، بينما تحاول روسيا "السيطرة على أراضي الدولة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 شباط/ فبراير، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وأضاف بوتين بالقول: "أكرر روسيا غير منسحبة من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها، دول مثل فرنسا وبريطانيا سوف نأخذ في الاعتبار ترساناتهم الاستراتيجية، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".
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