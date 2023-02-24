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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-اتصال-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دونيتسك-بسبب-محطة-ستارلينك-فيديو-1073952779.html
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
اكتشف ضباط المخابرات الروسية مركزًا للتحكم في الاتصالات للقوات المسلحة لأوكرانيا بالقرب من دونيتسك بسبب إشارة من معدات نظام "ستارلينك". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T05:34+0000
2023-02-24T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب المراسل العسكري، أندريه ريدكو على "تلغرام" أن أطقم المدفعية تقدمت بسرعة إلى الموقع، ودمرت الهدف الاستراتيجي للعدو تمامًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونُفذ الهجوم على مركز مراقبة الاتصالات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة راجمات "أوراغان" و"غراد". حاول المقاتلون الأوكرانيون ضرب المدفعية الروسية بنيران الرد، لكن الراجمة الروسية سرعان ما غيرت مواقعها وضربت مرة أخرى.نتيجة لذلك، تم تدمير منشأة العدو الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك مع أفرادها.تؤدي أنظمة "ستارلينك" الفضائية دورًا مهمًا في نظام التحكم للقوات الأوكرانية. وتسببَ الفشل في عملها، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول، في حالة من الذعر في هيئة الأركان العامة وخسائر على الجبهة.في أوائل فبراير/شباط 2023، حدت شركة "سبيس إكس" من استخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية في أوكرانيا للأغراض العسكرية على وجه الخصوص، للتحكم بالطائرات المسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو

05:34 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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اكتشف ضباط المخابرات الروسية مركزًا للتحكم في الاتصالات للقوات المسلحة لأوكرانيا بالقرب من دونيتسك بسبب إشارة من معدات نظام "ستارلينك".
وكتب المراسل العسكري، أندريه ريدكو على "تلغرام" أن أطقم المدفعية تقدمت بسرعة إلى الموقع، ودمرت الهدف الاستراتيجي للعدو تمامًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ونُفذ الهجوم على مركز مراقبة الاتصالات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة راجمات "أوراغان" و"غراد". حاول المقاتلون الأوكرانيون ضرب المدفعية الروسية بنيران الرد، لكن الراجمة الروسية سرعان ما غيرت مواقعها وضربت مرة أخرى.
نتيجة لذلك، تم تدمير منشأة العدو الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك مع أفرادها.
تؤدي أنظمة "ستارلينك" الفضائية دورًا مهمًا في نظام التحكم للقوات الأوكرانية. وتسببَ الفشل في عملها، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول، في حالة من الذعر في هيئة الأركان العامة وخسائر على الجبهة.
في أوائل فبراير/شباط 2023، حدت شركة "سبيس إكس" من استخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية في أوكرانيا للأغراض العسكرية على وجه الخصوص، للتحكم بالطائرات المسيرة.
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