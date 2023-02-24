https://sputnikarabic.ae/20230224/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-اتصال-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دونيتسك-بسبب-محطة-ستارلينك-فيديو-1073952779.html
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
اكتشف ضباط المخابرات الروسية مركزًا للتحكم في الاتصالات للقوات المسلحة لأوكرانيا بالقرب من دونيتسك بسبب إشارة من معدات نظام "ستارلينك". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T05:34+0000
2023-02-24T05:34+0000
2023-02-24T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب المراسل العسكري، أندريه ريدكو على "تلغرام" أن أطقم المدفعية تقدمت بسرعة إلى الموقع، ودمرت الهدف الاستراتيجي للعدو تمامًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ونُفذ الهجوم على مركز مراقبة الاتصالات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة راجمات "أوراغان" و"غراد". حاول المقاتلون الأوكرانيون ضرب المدفعية الروسية بنيران الرد، لكن الراجمة الروسية سرعان ما غيرت مواقعها وضربت مرة أخرى.نتيجة لذلك، تم تدمير منشأة العدو الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك مع أفرادها.تؤدي أنظمة "ستارلينك" الفضائية دورًا مهمًا في نظام التحكم للقوات الأوكرانية. وتسببَ الفشل في عملها، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول، في حالة من الذعر في هيئة الأركان العامة وخسائر على الجبهة.في أوائل فبراير/شباط 2023، حدت شركة "سبيس إكس" من استخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية في أوكرانيا للأغراض العسكرية على وجه الخصوص، للتحكم بالطائرات المسيرة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
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اكتشف ضباط المخابرات الروسية مركزًا للتحكم في الاتصالات للقوات المسلحة لأوكرانيا بالقرب من دونيتسك بسبب إشارة من معدات نظام "ستارلينك".
وكتب المراسل العسكري، أندريه ريدكو على "تلغرام" أن أطقم المدفعية تقدمت بسرعة إلى الموقع، ودمرت الهدف الاستراتيجي للعدو تمامًا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ونُفذ الهجوم على مركز مراقبة الاتصالات
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة راجمات "أوراغان" و"غراد". حاول المقاتلون الأوكرانيون ضرب المدفعية الروسية بنيران الرد، لكن الراجمة الروسية سرعان ما غيرت مواقعها وضربت مرة أخرى.
نتيجة لذلك، تم تدمير منشأة العدو الإستراتيجية في جمهورية دونيتسك مع أفرادها.
تؤدي أنظمة "ستارلينك" الفضائية دورًا مهمًا في نظام التحكم للقوات الأوكرانية. وتسببَ الفشل في عملها، الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول، في حالة من الذعر في هيئة الأركان العامة وخسائر على الجبهة.
في أوائل فبراير/شباط 2023، حدت شركة "سبيس إكس" من استخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية في أوكرانيا للأغراض العسكرية على وجه الخصوص، للتحكم بالطائرات المسيرة.