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https://sputnikarabic.ae/20230224/برشلونة-يودع-الدوري-الأوروبي-بعد-هزيمته-أمام-مانشستر-يونايتد-بـ-2-1-فيديو-1073956163.html
برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد بـ 2-1... فيديو
برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد بـ 2-1... فيديو
ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T08:27+0000
2023-02-24T08:27+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
مانشستر يونايتد
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أقيمت مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة على استاد أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.افتتح برشلونة التسجيل عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم قلب يونايتد الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "كامب نو" انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.وبهذه النتيجة، يعبر مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما ودع برشلونة منافسات البطولة.
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رياضة, نادي برشلونة, مانشستر يونايتد
رياضة, نادي برشلونة, مانشستر يونايتد

برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد هزيمته أمام مانشستر يونايتد بـ 2-1... فيديو

08:27 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFبرشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي - فبراير 2023
برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي - فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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ودع برشلونة بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس.
أقيمت مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة على استاد أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.
افتتح برشلونة التسجيل عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، ثم قلب يونايتد الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "كامب نو" انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
وبهذه النتيجة، يعبر مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما ودع برشلونة منافسات البطولة.
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