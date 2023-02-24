https://sputnikarabic.ae/20230224/خبير-العملية-الخاصة-هي-للجم-الإدارة-الأمريكية-والغرب-الأوروبي--1073965793.html
خبير: العملية الخاصة هي للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي
خبير: العملية الخاصة هي للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": 24 من فبراير مرورعام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ايدكس 2023 معرض الدفاعات في أبوظبي حلة جديدة من... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T14:06+0000
2023-02-24T14:06+0000
2023-02-24T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: العملية الخاصة هي للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي
خبير: العملية الخاصة هي للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي
الرابع من فبراير شباط، هو يوم بدأت فيه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس وتحرير جمهوريتي دانيسك ولوغانسك فكيف تغيرت فيه مواقف الدول العظمى؟ وكيف انعكست تلك العملية الخاصة على المواقف الدولية والغربية.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" عدد من المحللين والخبراء العسكريين الاستراتيجيين من مصر والعراق وسورية، قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج:فيما قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي عن العملية العسكرية الروسية:أما الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور فقد قال عن العملية الروسية الخاصة:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: العملية الخاصة هي للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": 24 من فبراير مرورعام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ايدكس 2023 معرض الدفاعات في أبوظبي حلة جديدة من التكنولوجيا العسكرية
الرابع من فبراير شباط، هو يوم بدأت فيه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس وتحرير جمهوريتي دانيسك ولوغانسك فكيف تغيرت فيه مواقف الدول العظمى؟ وكيف انعكست تلك العملية الخاصة على المواقف الدولية والغربية.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" عدد من المحللين والخبراء العسكريين الاستراتيجيين من مصر والعراق وسورية، قال الخبير العسكري اللواء سمير فرج:
"نجحت القوات الروسية خلال عام من تحقيق الأهداف التي وضعتها في 24 شباط 2022 ، أما بالنسبة لزيارة بايدن لأوكرانيا فهي زيارة دعائية لتقوية الروح المعنوية للشعب الأوكراني ضد روسيا، وعن خطاب الرئيس بوتين الأخير فقد أكد أن روسيا لن تتراجع عن تنفيذ مهمتها وستبدأ مع الربيع القادم بتنفيذ ضربات قوية إذا لم يتم السلام قبل ذلك".
فيما قال الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي عن العملية العسكرية الروسية:
"لها أهمية بالغة فيما يتعلق بسد الثغرة لتحقيق الأمن القومي في منطقة تصنف أنها خاصرة رخوة في الجغرافيا الروسية، وعن زيارة بايدن لكييف فهي استعراضية لا تخلو من رغبة في رفع المعنويات لاوكرانيا، وبالنسبة لخطاب الرئيس بوتين الأخير فقد كان واضحا إذ حدد الأسباب والدوافع والمبررات للعملية الخاصة".
أما الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور فقد قال عن العملية الروسية الخاصة:
"أعطت توازنا دوليا لكفتي ميزان في هذه المعمورة وأوقفت المد الإجرامي من الإدارة الأمريكية والسياسات المغلوطة المبنية على الطمع والجشع، ولم تكن نية الرئيس بوتين بهذه العملية العسكرية الخاصة الاحتلال ونهب الخيرات كما تفعل الإدارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل في الكثير من المناطق بل للجم الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي وإيقافهم عند حدهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...