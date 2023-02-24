https://sputnikarabic.ae/20230224/وزارة-الدفاع-الأمريكية-تعتزم-تحديث-قاعدتين-جويتين-في-رومانيا-1073960004.html
وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تحديث قاعدتين جويتين في رومانيا
وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تحديث قاعدتين جويتين في رومانيا
تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لتحديث قاعدتين جويتين في رومانيا، حسبما جاء في المناقصات الجديدة التي نشرها البنتاغون في 24 فبراير/ شباط. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T10:32+0000
2023-02-24T10:32+0000
2023-02-24T10:32+0000
العالم
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وتقول المناقصة: "هذه المناقصة تنص على تصميم وبناء ساحة لتحميل (تفريغ) المتفجرات والذخيرة".وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع، سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح على أراضي المعسكر الرئيسي في المطار الذي يحمل اسم ميخائيل كوجالنيسينو. وسيكون المنظم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي. كما يطلب من المقاولين إنشاء ساحة لتحميل الطائرات وممرات لسيارات الأجرة، وتجهيز المنطقة، وتركيب المرافق والإضاءة.وإجمالاً، فإن واشنطن مستعدة لتخصيص ما بين 25 مليون دولار و55 مليون دولار لأعمال البناء.كما تبين الوثيقة أن البنتاغون يخطط لتحديث البنية التحتية للاتصالات في قاعدة كيمبيا - تورزي الجوية. ميزانية هذا المشروع ستكون من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، والقوات الجوية الأمريكية هي المسؤولة عن ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230220/البنتاغون-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بذخيرة-هيمارس-و4-عربات-برادلي-1073782178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تحديث قاعدتين جويتين في رومانيا
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تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لتحديث قاعدتين جويتين في رومانيا، حسبما جاء في المناقصات الجديدة التي نشرها البنتاغون في 24 فبراير/ شباط.
وتقول المناقصة: "هذه المناقصة تنص على تصميم وبناء ساحة لتحميل (تفريغ) المتفجرات والذخيرة".
وفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع، سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح على أراضي المعسكر الرئيسي في المطار الذي يحمل اسم ميخائيل كوجالنيسينو. وسيكون المنظم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي. كما يطلب من المقاولين إنشاء ساحة لتحميل الطائرات وممرات لسيارات الأجرة، وتجهيز المنطقة، وتركيب المرافق والإضاءة.
وإجمالاً، فإن واشنطن مستعدة لتخصيص ما بين 25 مليون دولار و55 مليون دولار لأعمال البناء.
كما تبين الوثيقة أن البنتاغون يخطط لتحديث البنية التحتية للاتصالات في قاعدة كيمبيا - تورزي الجوية. ميزانية هذا المشروع ستكون من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، والقوات الجوية الأمريكية هي المسؤولة عن ذلك.