https://sputnikarabic.ae/20230220/البنتاغون-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بذخيرة-هيمارس-و4-عربات-برادلي-1073782178.html
البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"
البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T16:20+0000
2023-02-20T16:20+0000
2023-02-20T16:29+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/41/1035144118_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_918ef2ec54eb8433fa4539e00704cd09.jpg
وذكر البيان اليوم الاثنين: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم تعهدوا بإرسال نحو 700 دبابة و"الآلاف" من المركبات المدرعة الأخرى إلى كييف.وأشار بايدين، في خطابه الذي تم بثه على قناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/41/1035144118_0:0:1731:1298_1920x0_80_0_0_ab2ec72f5e5ecfcb0b17efb0c704cab2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"
16:20 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بصواريخ لراجمات "هيمارس" وقذائف مدفعية وأربع مركبات قتالية إضافية من طراز برادلي ومعدات أخرى".
وذكر البيان اليوم الاثنين: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".
وستشمل الحزمة الجديدة أيضًا مركبتين تكتيكيتين لإصلاح الآليات والألغام ونظارات الرؤية الليلية وغيرها من المعدات.
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم تعهدوا بإرسال نحو 700 دبابة و"الآلاف" من المركبات المدرعة الأخرى إلى كييف.
وأشار بايدين
، في خطابه الذي تم بثه على قناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.