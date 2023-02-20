https://sputnikarabic.ae/20230220/البنتاغون-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بذخيرة-هيمارس-و4-عربات-برادلي-1073782178.html

البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"

البنتاغون يعلن تزويد أوكرانيا بذخيرة "هيمارس" و4 عربات "برادلي"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان عن إدارة البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستزود كييف، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T16:20+0000

2023-02-20T16:20+0000

2023-02-20T16:29+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/41/1035144118_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_918ef2ec54eb8433fa4539e00704cd09.jpg

وذكر البيان اليوم الاثنين: "تعلن إدارة بايدن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا تتألف من ذخيرة إضافية لراجمات هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون 120 ملم، وأربعة رادارات للمراقبة الجوية، وأنظمة جافلين (مضادة للدروع) إضافية، ونحو 2000 صاروخ خارق للدروع، وأربع عربات مصفحة من طراز برادلي".وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم تعهدوا بإرسال نحو 700 دبابة و"الآلاف" من المركبات المدرعة الأخرى إلى كييف.وأشار بايدين، في خطابه الذي تم بثه على قناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.

https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية