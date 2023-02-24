https://sputnikarabic.ae/20230224/5-أمراض-قاتلة-صامتة-قد-تكون-لديك-ولا-تعرف-1073975244.html

5 أمراض "قاتلة صامتة" قد تكون لديك ولا تعرف

5 أمراض "قاتلة صامتة" قد تكون لديك ولا تعرف

يمكن للمريض أن يبدء رحلة العلاج مبكرا من خلال التعرف على أعراض المرض وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة التي تقود إلى اكتشافه سريعا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T21:46+0000

2023-02-24T21:46+0000

2023-02-24T21:46+0000

الصحة

منوعات

أخبار العالم الآن

الأخبار

علوم

السرطان

أمراض القلب والسكري والضغط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104134/19/1041341946_0:55:1921:1135_1920x0_80_0_0_7c547c9d24a1effb4b96f62830642f18.jpg

ولكن ماذا لو كانت بعض الأمراض بدون أعراض، بمعنى أنها لا تظهر أي علامات إلا بعد فوات الأوان. تسمى هذه الأمراض بـ "القاتلة الصامتة"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".1-ارتفاع ضغط الدميُعد ارتفاع ضغط الدم، أحد أكثر الأمراض القاتلة الصامتة على الإطلاق. يحدث ذلك عندما تكون قوة الدم على جدران الأوعية الدموية عالية باستمرار، مما يسبب الكثير من الضرر.إذا لم يتم التحكم في ارتفاع ضغط الدم أو إدارته، فقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم إلا إذا كان الضغط مرتفعا بشكل خطير.2- ارتفاع الكوليستروليُطلق على ارتفاع الكوليسترول أيضا اسم القاتل الصامت، نظرا لأنه لا ينتج عنه أي أعراض عند المرضى حتى تصل مستوياته إلى حد خطير.يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون هناك تراكم مفرط لمواد دهنية تسمى الكوليسترول الضار LDL في الدم، وهي ناتجة في المقام الأول عن الأطعمة الدهنية غير الصحية والأطعمة المصنعة والعادات السيئة مثل استهلاك الكحول والتدخين وقلة ممارسة الرياضة.3- السكرييشير مرض السكري إلى وجود الكثير من الجلوكوز أو السكر في مجرى الدم لدى المريض.يحدث هذا إما عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.يطلق على السكري "القاتل الصامت"لأنه في معظم الحالات لا يعرف المرضى أن لديهم الحالة ولا تظهر الأعراض إلا عندما يصل المرض إلى مرحلة مقلقة.4- الكبد الدهنييمكن أن تكون أمراض الكبد الدهنية من نوعين: مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول (NAFLD) ومرض الكبد الدهني الكحولي، ويسمى أيضا التهاب الكبد الدهني الكحولي.يتطور مرض الكبد الدهني تدريجيا، ولهذا لا يظهر في شكل أعراض، إنه قاتل صامت، حيث لا يعاني الناس من أي أعراض، وصول إلى تندب الكبد وفشله، وفي هذه الحالة يكون زرع عضو جديد هو الحل الوحيد.5- السرطانالسرطان حالة تهدد الحياة. ما يثير القلق هو أن معظم السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض وسرطان الرئة، صامتة، لا يمكن اكتشافها أو تأكيدها إلا من خلال الفحص، الذي يعتبر أداة مهمة للوقاية من السرطان والتشخيص المبكر.

https://sputnikarabic.ae/20220525/ما-العلاقة-بين-ارتفاع-ضغط-الدم-والطقس؟-1062696565.html

https://sputnikarabic.ae/20211024/High-cholesterol-1049254799.html

https://sputnikarabic.ae/20220224/5-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-مرض-السكري-من-النوع-الثاني-1059107078.html

https://sputnikarabic.ae/20210711/3-أعراض-لمرض-الكبد-الدهني-قد-لا-تلاحظها-1049532569.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, علوم, السرطان, أمراض القلب والسكري والضغط