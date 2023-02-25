https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بث-وتوزيع-كل-ما-يتعلق-بوكالة-سبوتنيك-وآر-تي--1073986837.html
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:19+0000
2023-02-25T11:19+0000
2023-02-25T11:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070194898_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f80d87fdbf190933f0a222c727f1e5c.jpg
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".وأضاف البيان أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".كما أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية استُخدمتا في "أنشطة التضليل الإعلامي المستمر والمنسق والدعاية العسكرية التي تضفي الشرعية على العدوان الروسي وتقوض الدعم لأوكرانيا"؛ حسب تعبير البيان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070194898_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f0c04c47c0b3a0275ed14d29afba933.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
11:19 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
كما أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية استُخدمتا في "أنشطة التضليل الإعلامي المستمر والمنسق والدعاية العسكرية التي تضفي الشرعية على العدوان الروسي وتقوض الدعم لأوكرانيا"؛ حسب تعبير البيان.