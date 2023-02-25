عربي
الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-بث-وتوزيع-كل-ما-يتعلق-بوكالة-سبوتنيك-وآر-تي--1073986837.html
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"
أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:19+0000
2023-02-25T11:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070194898_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f80d87fdbf190933f0a222c727f1e5c.jpg
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".وأضاف البيان أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".كما أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية استُخدمتا في "أنشطة التضليل الإعلامي المستمر والمنسق والدعاية العسكرية التي تضفي الشرعية على العدوان الروسي وتقوض الدعم لأوكرانيا"؛ حسب تعبير البيان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070194898_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f0c04c47c0b3a0275ed14d29afba933.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" و"آر تي"

11:19 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Christina Malykجناح وكالة "سبوتنيك" في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022
جناح وكالة سبوتنيك في مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Christina Malyk
تابعنا عبرTelegram
أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا من بينها حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "المجلس باشر إجراءات تعليق تراخيص البث لوسائل إعلام إضافية هما قناة "آر تي" (RT) بالعربية ووكالة "سبوتنيك" باللغة عربية".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية لروسيا على التضليل والتلاعب بالمعلومات بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
كما أشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية استُخدمتا في "أنشطة التضليل الإعلامي المستمر والمنسق والدعاية العسكرية التي تضفي الشرعية على العدوان الروسي وتقوض الدعم لأوكرانيا"؛ حسب تعبير البيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMTБоевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала