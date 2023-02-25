الاتحاد السعودي يكشف حقيقة تولي المصري عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة التحكيم
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAجماهير كرة القدم السعودية في كأس العالم قطر 2022
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
قالت صحيفة سعودية إن اتحاد الكرة في المملكة، قرر تعيين الحكم المصري عصام عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم خلفا للأوزبكي فرهاد عبد الله.
وفي أغسطس/آب الماضي، تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعاقد الاتحاد مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ليتولى مهمة الإشراف على التحكيم وتطويره.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، مساء اليوم السبت، إنه تم تعيين عصام عبدالفتاح مديرا لدائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، بدلا من الأوزبكي فرهاد عبد الله الذي سيتم تعيينه مشرفا على حكام دوري روشن السعودي.
#عاجل|— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) February 25, 2023
مصادر «الرياضية» تعيين المصري عصام عبدالفتاح مديرا لدائرة التحكيم، بدلا من الأوزبكي فرهاد عبدالله الذي سيتم تعيينه مشرفا على حكام #دوري_روشن_السعودي
(من: @amushabab)
لكن وبعد نحو ساعتين من الخبر الذي انتشر بشكل كبير على المنصات الرياضية السعودية والمصرية، نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي تعيين عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم.
وقالت إدارة الإعلام للصحيفة ذاتها، إن وجود الحكم المصري في الاجتماع الدوري جاء بدعوة من رئيس لجنة الحكام.
في ذات السياق، أفاد برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قنوات "MBC"، أن مصادر في اتحاد كرة القدم السعودي أكدت عدم وجود نية لاجراء أي تغيير في دائرة التحكيم، وأن حضور الحكم المصري لاحدى المناسبات بصفته عضوا في لجنة الحكام الأفريقية لتبادل الخبرات لا أكثر .
خاص | أكدت مصادر في اتحاد كرة القدم لـ #اكشن_مع_وليد أنه لانيه لاجراء أي تغيير في دائرة التحكيم وأن حضور الحكم المصري عصام عبدالفتاح لاحدى المناسبات بصفته عضوا في لجنة الحكام الافريقية لتبادل الخبرات لا اكثر . pic.twitter.com/QQkhGya1lA— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2023
ومؤخرا أعلن عصام عبد الفتاح أنه لا ينوي العودة إلى التحكيم المصري مجددا. وقد ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بتعيينه رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، قبل أن يتم نفي الأمر في نهاية عام 2022، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.