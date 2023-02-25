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https://sputnikarabic.ae/20230225/الاتحاد-السعودي-يكشف-حقيقة-تولي-المصري-عصام-عبد-الفتاح-رئاسة-لجنة-التحكيم-1074003463.html
الاتحاد السعودي يكشف حقيقة تولي المصري عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة التحكيم
الاتحاد السعودي يكشف حقيقة تولي المصري عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة التحكيم
قالت صحيفة سعودية إن اتحاد الكرة في المملكة، قرر تعيين الحكم المصري عصام عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم خلفا للأوزبكي فرهاد عبد الله. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T20:29+0000
2023-02-25T20:29+0000
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وفي أغسطس/آب الماضي، تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعاقد الاتحاد مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ليتولى مهمة الإشراف على التحكيم وتطويره.وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، مساء اليوم السبت، إنه تم تعيين عصام عبدالفتاح مديرا لدائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، بدلا من الأوزبكي فرهاد عبد الله الذي سيتم تعيينه مشرفا على حكام دوري روشن السعودي.لكن وبعد نحو ساعتين من الخبر الذي انتشر بشكل كبير على المنصات الرياضية السعودية والمصرية، نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي تعيين عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم.وقالت إدارة الإعلام للصحيفة ذاتها، إن وجود الحكم المصري في الاجتماع الدوري جاء بدعوة من رئيس لجنة الحكام.في ذات السياق، أفاد برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قنوات "MBC"، أن مصادر في اتحاد كرة القدم السعودي أكدت عدم وجود نية لاجراء أي تغيير في دائرة التحكيم، وأن حضور الحكم المصري لاحدى المناسبات بصفته عضوا في لجنة الحكام الأفريقية لتبادل الخبرات لا أكثر .ومؤخرا أعلن عصام عبد الفتاح أنه لا ينوي العودة إلى التحكيم المصري مجددا. وقد ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بتعيينه رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، قبل أن يتم نفي الأمر في نهاية عام 2022، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة تولي المصري عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة التحكيم

20:29 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAجماهير كرة القدم السعودية في كأس العالم قطر 2022
جماهير كرة القدم السعودية في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
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قالت صحيفة سعودية إن اتحاد الكرة في المملكة، قرر تعيين الحكم المصري عصام عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم خلفا للأوزبكي فرهاد عبد الله.
وفي أغسطس/آب الماضي، تقدم عصام عبد الفتاح باستقالته من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعاقد الاتحاد مع الإنجليزي مارك كلاتنبرغ ليتولى مهمة الإشراف على التحكيم وتطويره.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، مساء اليوم السبت، إنه تم تعيين عصام عبدالفتاح مديرا لدائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، بدلا من الأوزبكي فرهاد عبد الله الذي سيتم تعيينه مشرفا على حكام دوري روشن السعودي.
لكن وبعد نحو ساعتين من الخبر الذي انتشر بشكل كبير على المنصات الرياضية السعودية والمصرية، نفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي تعيين عبد الفتاح مديرا لدائرة التحكيم.
وقالت إدارة الإعلام للصحيفة ذاتها، إن وجود الحكم المصري في الاجتماع الدوري جاء بدعوة من رئيس لجنة الحكام.
في ذات السياق، أفاد برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قنوات "MBC"، أن مصادر في اتحاد كرة القدم السعودي أكدت عدم وجود نية لاجراء أي تغيير في دائرة التحكيم، وأن حضور الحكم المصري لاحدى المناسبات بصفته عضوا في لجنة الحكام الأفريقية لتبادل الخبرات لا أكثر .
ومؤخرا أعلن عصام عبد الفتاح أنه لا ينوي العودة إلى التحكيم المصري مجددا. وقد ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بتعيينه رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، قبل أن يتم نفي الأمر في نهاية عام 2022، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
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