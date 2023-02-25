https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تفتح-تحقيقا-عاجلا-في-قضية-تسمم-عشرات-التلاميذ-شمال-البلاد-1074004762.html
الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد
الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد
قررت السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمال الجزائر فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء بمدرسة بوشوارب عبد القادر في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:02+0000
2023-02-25T21:02+0000
2023-02-25T21:02+0000
مجتمع
الجزائر
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مستشفى
الصحة
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وأعلن والي سعيدة أحمد بودوح بفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، وتسببت في نقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.ووجه والي سعيدة "بتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".وطمأن بودوح أولياء التلاميذ بنشر نتائج التحقيق وإعلام الرأي العام في سعيدة بكل شفافية.وتفقدت لجنة مشتركة بقيادة المصالح الأمنية، المدرسة من أجل الوقوف على ملابسات هذا الحادث، واتخاذ التدابير الضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20170211/طالبات-جزائريات-المدرسة-1022212476.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم العربي, مستشفى, الصحة
الجزائر, أخبار العالم العربي, مستشفى, الصحة
الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد
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قررت السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمال الجزائر فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء بمدرسة بوشوارب عبد القادر في سعيدة.
وأعلن والي سعيدة أحمد بودوح بفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، وتسببت في نقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات، بحسب موقع
"الشروق أون لاين" الجزائري.
ووجه والي سعيدة "بتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم
، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".
11 فبراير 2017, 18:21 GMT
وطمأن بودوح أولياء التلاميذ بنشر نتائج التحقيق وإعلام الرأي العام في سعيدة بكل شفافية.
وتفقدت لجنة مشتركة بقيادة المصالح الأمنية، المدرسة من أجل الوقوف على ملابسات هذا الحادث، واتخاذ التدابير الضرورية.