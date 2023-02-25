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https://sputnikarabic.ae/20230225/الجزائر-تفتح-تحقيقا-عاجلا-في-قضية-تسمم-عشرات-التلاميذ-شمال-البلاد-1074004762.html
الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد
الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد
قررت السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمال الجزائر فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء بمدرسة بوشوارب عبد القادر في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T21:02+0000
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وأعلن والي سعيدة أحمد بودوح بفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، وتسببت في نقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.ووجه والي سعيدة "بتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".وطمأن بودوح أولياء التلاميذ بنشر نتائج التحقيق وإعلام الرأي العام في سعيدة بكل شفافية.وتفقدت لجنة مشتركة بقيادة المصالح الأمنية، المدرسة من أجل الوقوف على ملابسات هذا الحادث، واتخاذ التدابير الضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20170211/طالبات-جزائريات-المدرسة-1022212476.html
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الجزائر, أخبار العالم العربي, مستشفى, الصحة
الجزائر, أخبار العالم العربي, مستشفى, الصحة

الجزائر تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تسمم عشرات التلاميذ شمال البلاد

21:02 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / STRINGERسيارة إسعاف "صورة أرشيفية"
سيارة إسعاف صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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قررت السلطات المحلية في ولاية سعيدة شمال الجزائر فتح تحقيق عاجل في إصابة 130 تلميذا بتسمم غذائي جماعي، على إثر تناولهم وجبة غذاء بمدرسة بوشوارب عبد القادر في سعيدة.
وأعلن والي سعيدة أحمد بودوح بفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت الخميس الماضي، وتسببت في نقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.
ووجه والي سعيدة "بتعميق البحث والكشف عن أسباب وملابسات هذا التسمم، وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وفقا للإجراءات المعمول بها".
جزائريات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2017
حادثة غريبة...إغماء جماعي لطالبات جزائريات فور دخولهن المدرسة
11 فبراير 2017, 18:21 GMT
وطمأن بودوح أولياء التلاميذ بنشر نتائج التحقيق وإعلام الرأي العام في سعيدة بكل شفافية.
وتفقدت لجنة مشتركة بقيادة المصالح الأمنية، المدرسة من أجل الوقوف على ملابسات هذا الحادث، واتخاذ التدابير الضرورية.
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