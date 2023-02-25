https://sputnikarabic.ae/20230225/الجيش-الأردني-يحبط-محاولة-تهريب-بواسطة-طائرة-مسيرة-مفخخة-1073986708.html
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة
أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة قادمة من الأجواء السورية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T11:24+0000
2023-02-25T11:24+0000
2023-02-25T11:24+0000
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وذكر الجيش في بيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت صباح اليوم، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية".وأضاف أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود، بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".وأوضح البيان أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و(4) قنابل يدوية".وأكد الجيش الأردني أن فريقا هندسيا مختصا قام بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الجيش-الأردني-يعلن-إصابة-عدد-من-أفراده-بانفجار-قنابل-فسفورية-1071809261.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة مفخخة
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أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة قادمة من الأجواء السورية.
وذكر
الجيش في بيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت صباح اليوم، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية".
وأضاف أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود، بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن
، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأوضح البيان أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و(4) قنابل يدوية".
كما تبين أنه "تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود".
وأكد الجيش الأردني
أن فريقا هندسيا مختصا قام بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.