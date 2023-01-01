https://sputnikarabic.ae/20230101/الجيش-الأردني-يعلن-إصابة-عدد-من-أفراده-بانفجار-قنابل-فسفورية-1071809261.html
الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية
الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية
أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:22+0000
2023-01-01T06:22+0000
2023-01-01T06:22+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش، قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية". وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-تهريب-مخدرات-قادمة-من-الأراضي-السورية-1071621865.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية
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أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر.
وذكرت
وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش، قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية".
26 ديسمبر 2022, 13:22 GMT
وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.
وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.
كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.