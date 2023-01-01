عربي
https://sputnikarabic.ae/20230101/الجيش-الأردني-يعلن-إصابة-عدد-من-أفراده-بانفجار-قنابل-فسفورية-1071809261.html
الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية
الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية
أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:22+0000
2023-01-01T06:22+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/80/1044888095_0:95:2847:1696_1920x0_80_0_0_867ae3cb95471044ee277f75d4c1755f.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش، قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية". وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-تهريب-مخدرات-قادمة-من-الأراضي-السورية-1071621865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/80/1044888095_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_2cf15c4752efb9f7dd32768c1e81ed32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية

06:22 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش، قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية".
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية
26 ديسمبر 2022, 13:22 GMT
وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.

وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.
كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала