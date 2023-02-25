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العراق يدعو الدول العربية لتبني قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطها العربي
العراق يدعو الدول العربية لتبني قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطها العربي
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الدول العربية على كافة المستويات إلى تبني قرار بعودة سوريا إلى محيطها العربي. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:59+0000
2023-02-25T10:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المقام في بغداد حاليا.وقال الحلبوس "لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية، للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليا وإقليميا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".وأضاف أن "العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملا تشاركيا وجهودا استثنائية وتكثيفا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن".وأشار إلى أن "سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر، الذي أوقع أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات".وتابع "كل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرارِ في واجب المساندة والدعم إلى حين إنجلاءِ تداعيات الأزمة وآثارِها الصعبة".وناشد رئيس البرلمان العراقي بالعمل الجاد لإعادة استقرار سوريا وإعادة تأهيل بناها التحتية، وعودة مواطنيها، الذين هجرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية

العراق يدعو الدول العربية لتبني قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطها العربي

09:59 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 25.02.2023)
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© ESSAM AL-SUDANI
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دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الدول العربية على كافة المستويات إلى تبني قرار بعودة سوريا إلى محيطها العربي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المقام في بغداد حاليا.
وقال الحلبوس "لقد آن الأوان للبيت العربي أن يوحد الجهود، وينبذ الخلافات الجانبية، للوقوف أمام التحديات الراهنة دوليا وإقليميا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة".
وأضاف أن "العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملا تشاركيا وجهودا استثنائية وتكثيفا للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن".
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وأشار إلى أن "سوريا في الأيام الأخيرة مرت بظروف صعبة إثر الزلزال المدمر، الذي أوقع أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات".
وتابع "كل ذلك يلزمنا جميعا بالسعي والاستمرارِ في واجب المساندة والدعم إلى حين إنجلاءِ تداعيات الأزمة وآثارِها الصعبة".
ودعا الحلبوسي إلى أن "تتبنى الدول العربية على جميع المستويات البرلمانية والحكومية قرارا نهائيا بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل".
وناشد رئيس البرلمان العراقي بالعمل الجاد لإعادة استقرار سوريا وإعادة تأهيل بناها التحتية، وعودة مواطنيها، الذين هجرتهم الحرب، إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين.
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