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https://sputnikarabic.ae/20230225/زيلينسكي--يعلن-عن-الاستعدادات-لشن-هجوم-على-القرم-1073977114.html
زيلينسكي يعلن عن الاستعدادات لشن هجوم على القرم
زيلينسكي يعلن عن الاستعدادات لشن هجوم على القرم
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عن إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T04:54+0000
2023-02-25T05:04+0000
العالم
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في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".بالإضافة إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم. ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة" لكييف. ردا على ذلك، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي.بعد بدء العملية الخاصة، تحدث نظام كييف مرارًا عن خطط لشن عملية هجومية في شبه الجزيرة، بما في ذلك على خلفية تقارير عن عمليات تسليم جديدة للأسلحة الغربية. هكذا، أشار مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إلى أنه بعد الاتفاق على توريد الدبابات، تتفاوض أوكرانيا على نقل صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230210/تايمز-أوكرانيا-مستعدة-لاستخدام-الصواريخ-البريطانية-لضرب-القرم---1073339077.html
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العالم
العالم

زيلينسكي يعلن عن الاستعدادات لشن هجوم على القرم

04:54 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 25.02.2023)
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عن إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.
وقال: "خطوات عسكرية تتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقليا. نجهز فنيا السلاح والقوات ونشكل الألوية ونشكل وحدات هجومية بمختلف أنواعها ونرسل أشخاصا للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضًا في بلدان أخرى".
في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".
لندن بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم
10 فبراير, 07:23 GMT
بالإضافة إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم. ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة" لكييف. ردا على ذلك، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي.
بعد بدء العملية الخاصة، تحدث نظام كييف مرارًا عن خطط لشن عملية هجومية في شبه الجزيرة، بما في ذلك على خلفية تقارير عن عمليات تسليم جديدة للأسلحة الغربية. هكذا، أشار مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إلى أنه بعد الاتفاق على توريد الدبابات، تتفاوض أوكرانيا على نقل صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.
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