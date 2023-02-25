https://sputnikarabic.ae/20230225/شركة-طاقة-بولندية-روسيا-توقف-إمدادات-النفط-إلى-البلاد-1073997923.html
شركة طاقة بولندية: روسيا توقف إمدادات النفط إلى البلاد
شركة طاقة بولندية: روسيا توقف إمدادات النفط إلى البلاد
كشفت شركة "أورلين" النفطية في بولندا، اليوم السبت، أن روسيا قطعت إمدادات النفط عن البلاد. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:34+0000
2023-02-25T16:34+0000
2023-02-25T16:34+0000
العالم
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وأشار مدير مجلس إدارة شركة "أورلين"، دانييل أوبيتك، إلى أن روسيا قطعت إمدادات النفط عن بولندا، وكانت وارسو مستعدة لذلك.وقال أوبيتك: "نحن نضمن بشكل فعال توريد المواد الخام وروسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا ونحن على استعداد تام لها".وفقًا لأوبيتيك، تم تسليم 10 في المائة فقط من المواد الخام إلى بولندا من روسيا في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أنه سيكون من الممكن سد النقص بمساعدة الإمدادات من جهات أخرى.وتابع مدير مجلس إدارة الشركة: "هذا هو تأثير التنويع الذي قمنا به في السنوات الأخيرة".وفي كانون الثاني/يناير، لم تجدد الشركة العقد مع شركة "روسنفط" التي كانت توفر 300 ألف طن من المواد الخام شهريًا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/بولندا-تعلن-وصول-دبابات-ليوبارد-من-أراضيها-إلى-أوكرانيا-1073960887.html
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العالم
شركة طاقة بولندية: روسيا توقف إمدادات النفط إلى البلاد
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كشفت شركة "أورلين" النفطية في بولندا، اليوم السبت، أن روسيا قطعت إمدادات النفط عن البلاد.
وأشار مدير مجلس إدارة شركة "أورلين"، دانييل أوبيتك، إلى أن روسيا قطعت إمدادات النفط عن بولندا، وكانت وارسو مستعدة لذلك.
وقال أوبيتك: "نحن نضمن بشكل فعال توريد المواد الخام وروسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا ونحن على استعداد تام لها".
وفقًا لأوبيتيك، تم تسليم 10 في المائة فقط من المواد الخام إلى بولندا من روسيا في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أنه سيكون من الممكن سد النقص بمساعدة الإمدادات من جهات أخرى.
وتابع مدير مجلس إدارة الشركة: "هذا هو تأثير التنويع الذي قمنا به في السنوات الأخيرة".
وفي كانون الثاني/يناير، لم تجدد الشركة العقد مع شركة "روسنفط" التي كانت توفر 300 ألف طن من المواد الخام شهريًا.