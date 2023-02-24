https://sputnikarabic.ae/20230224/بولندا-تعلن-وصول-دبابات-ليوبارد-من-أراضيها-إلى-أوكرانيا-1073960887.html
بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا
بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك اليوم الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T11:39+0000
2023-02-24T11:39+0000
2023-02-24T11:39+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734943_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_3d41e6afd5602fc88ace4472202ed96f.jpg
وقال بلاشتشاك في تصريح صحفي: "اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا".وفي 17 شباط/ فبراير، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو.وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230222/دبابات-ليوبارد-2-السويدية-تغرق-في-الوحل-فيديو-1073882572.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734943_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8870858da8fc50c3fc31d95dd6a5db9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بولندا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بولندا تعلن وصول دبابات "ليوبارد" من أراضيها إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك اليوم الجمعة أن بلاده أرسلت دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وهي موجودة بالفعل هناك.
وقال بلاشتشاك في تصريح صحفي: "اليوم، وصلت دبابات ليوبارد البولندية بالفعل إلى أوكرانيا".
وفي 17 شباط/ فبراير، صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو.
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".
وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف
في وقت سابق أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفاً أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.