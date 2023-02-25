https://sputnikarabic.ae/20230225/مئات-الآلاف-يتظاهرون-ضد-الإصلاح-القضائي-المثير-للجدل-في-إسرائيل-1074007523.html

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل

شارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاج جماهيري آخر ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن المتظاهرين تجمعوا في جميع أنحاء إسرائيل مساء السبت، مشيرة إلى أن "المظاهرة الكبرى شهدت مئات الآلاف من المشاركين".ولفت جيروزاليم بوست، إلى أن المتظاهرين توجهوا إلى تقاطع كابلان بالقرب من المجمع الحكومي.وبحسب ما ورد تم اعتقال ما لا يقل عن سبعة متظاهرين على طريق أيالون السريع يوم السبت.يوم الثلاثاء الماضي، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تويرك عن قلقه من أن الإصلاح القضائي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتطبيقه قد يؤثر سلبًا على حقوق الفئات الضعيفة في البلاد، وحث على تعليق المبادرة.صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الإثنين، على الجزء الأول من الإصلاح القضائي في القراءة الأولى. وسيحد الإصلاح من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، وكذلك السماح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة.تم التصويت في الكنيست وسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، استمرت لمدة ثمانية أسابيع متتالية، حيث إن معارضو الإصلاح يقولون إنه سيقوض الديمقراطية في إسرائيل ويضع البلاد على حافة أزمة اجتماعية ودستورية.

https://sputnikarabic.ae/20230224/هل-يطيح-رفض-الشارع-بخطة-الإصلاح-القضائي-في-إسرائيل-بعد-المصادقة-عليها-بالقراءة-الأولى؟-1073971885.html

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