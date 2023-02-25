https://sputnikarabic.ae/20230225/مصر-تعلن-اكتشاف-22-مقبرة-أثرية-عمرها-أكثر-من-ألفي-عام-صور-1073981043.html
مصر تعلن اكتشاف 22 مقبرة أثرية عمرها أكثر من ألفي عام... صور
مصر تعلن اكتشاف 22 مقبرة أثرية عمرها أكثر من ألفي عام... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اكتشاف مجموعة من المقابر تعود إلى العصور الرومانية والفارسية والبيزنطية في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا جنوبي مصر. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:24+0000
2023-02-25T08:24+0000
2023-02-25T08:25+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة الماضية، أن بعثة مشتركة بين جامعة برشلونة والمجلس الأعلى للآثار المصرية، عثرورا عليها أثناء أعمال الحفائر في منطقة الجبانة العليا.وأضاف البيان أن المقابر المكتشفة 3 منها من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني، و3 مقابر أخرى فردية ترجع إلى العصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي.وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن أعمال حفائر هذا الموسم في المنطقة أسفرت عن نتائج مهمة تتعلق بتاريخ هذا الموقع.وتحتوي منطقة البهنسا على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصري، حيث تشتمل هذه القرية على آثار فرعونية ورومانية وإسلامية. ويقول المؤرخون إنها كانت تحوي كثيراً من الكنائس والقصور.
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مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, ثقافة, منوعات, الأخبار
مصر تعلن اكتشاف 22 مقبرة أثرية عمرها أكثر من ألفي عام... صور
08:24 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 25.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اكتشاف مجموعة من المقابر تعود إلى العصور الرومانية والفارسية والبيزنطية في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا جنوبي مصر.
وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة الماضية، أن بعثة مشتركة بين جامعة برشلونة والمجلس الأعلى للآثار المصرية، عثرورا عليها أثناء أعمال الحفائر في منطقة الجبانة العليا.
وأضاف البيان أن المقابر
المكتشفة 3 منها من الحجر الجيري تعود إلى العصر الروماني، و3 مقابر أخرى فردية ترجع إلى العصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن أعمال حفائر هذا الموسم في المنطقة أسفرت عن نتائج مهمة تتعلق بتاريخ هذا الموقع.
وأوضح أنه سيجري العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة المقبلة مع استكمال أعمال الحفائر، الأمر الذي من شأنه كشف النقاب عن كثير من أسرار
هذا الموقع المهم في مصر القديمة.
وتحتوي منطقة البهنسا على آثار من مختلف العصور
التي مر بها التاريخ المصري، حيث تشتمل هذه القرية على آثار فرعونية ورومانية وإسلامية.
ويقول المؤرخون إنها كانت تحوي كثيراً من الكنائس والقصور.