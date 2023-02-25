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https://sputnikarabic.ae/20230225/ميدفيديف-إجمالي-المساعدات-الأمريكية-العسكرية-لكييف-يصل-قريبا-إلى-نحو-50-مليار-دولار-1073982237.html
ميدفيديف: إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية لكييف يصل قريبا إلى نحو 50 مليار دولار
ميدفيديف: إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية لكييف يصل قريبا إلى نحو 50 مليار دولار
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا سيصل قريبًا إلى حوالي 50 مليار دولار، باستثناء... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:05+0000
2023-02-25T09:10+0000
روسيا
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وأشار في مقال في مجلة "الدفاع الوطني" إلى أن حجم الشحنات الغربية من الأسلحة الفتاكة لنظام كييف قد وصل إلى كميات هائلة قبل العملية الخاصة بوقت طويل: من 2014 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وفقًا للبيانات المفتوحة من الكونغرس الأمريكي بلغت التزامات أمريكا بتزويد أوكرانيا بجميع أنواع المساعدات العسكرية ما يقرب من 30 مليار دولار.ووفقا له، جاءت حصة الأسد من الإمدادات، في فترة العملية الخاصة، لكن الشحن المكثف للأسلحة إلى أوكرانيا بدأ في أغسطس/ أب 2021.وأضاف: "خلال العملية الخاصة، تلقت أوكرانيا أكثر مما يكفي من أمريكا لإطالة أمد العمليات القتالية قدر الإمكان. بما في ذلك ما لا يقل عن 40 راجمة هيمارس وذخيرة، و 8 أنظمة دفاع جوي/ دفاع صاروخي من طراز ناسامس، و31 دبابة إم1، و 45 دبابة تي-72في و109 مركبات قتال مشاة برادلي و300 ناقلة جند مدرعة إم113 و90 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر وأكثر من 1600 صاروخ ستينغر وأكثر من 8500 نظام جافلين وأكثر من 50000 نظام آخر مضاد للدبابات ".بالإضافة إلى ذلك، سمحت الإدارة الأمريكية للدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بمبلغ يزيد عن 13 مليار دولار.
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ميدفيديف: إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية لكييف يصل قريبا إلى نحو 50 مليار دولار

09:05 GMT 25.02.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 25.02.2023)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا سيصل قريبًا إلى حوالي 50 مليار دولار، باستثناء "التحويلات" الأوروبية.
وأشار في مقال في مجلة "الدفاع الوطني" إلى أن حجم الشحنات الغربية من الأسلحة الفتاكة لنظام كييف قد وصل إلى كميات هائلة قبل العملية الخاصة بوقت طويل: من 2014 إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وفقًا للبيانات المفتوحة من الكونغرس الأمريكي بلغت التزامات أمريكا بتزويد أوكرانيا بجميع أنواع المساعدات العسكرية ما يقرب من 30 مليار دولار.

وكتب ميدفيديف "الحجم الإجمالي لحزمة المساعدة العسكرية الأمريكية لخصومنا سيصل قريباً إلى نحو 50 مليار دولار - وهذا لا يشمل" التحويلات "الأوروبية".

ووفقا له، جاءت حصة الأسد من الإمدادات، في فترة العملية الخاصة، لكن الشحن المكثف للأسلحة إلى أوكرانيا بدأ في أغسطس/ أب 2021.
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
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وأضاف: "خلال العملية الخاصة، تلقت أوكرانيا أكثر مما يكفي من أمريكا لإطالة أمد العمليات القتالية قدر الإمكان. بما في ذلك ما لا يقل عن 40 راجمة هيمارس وذخيرة، و 8 أنظمة دفاع جوي/ دفاع صاروخي من طراز ناسامس، و31 دبابة إم1، و 45 دبابة تي-72في و109 مركبات قتال مشاة برادلي و300 ناقلة جند مدرعة إم113 و90 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر وأكثر من 1600 صاروخ ستينغر وأكثر من 8500 نظام جافلين وأكثر من 50000 نظام آخر مضاد للدبابات ".
بالإضافة إلى ذلك، سمحت الإدارة الأمريكية للدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بمبلغ يزيد عن 13 مليار دولار.
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