https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-حزمة-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لكييف-تشمل-نظامي-دفاع-جوي-هوك-وذخيرة-هيمارس-1073091505.html
البنتاغون: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل نظامي دفاع جوي "هوك" وذخيرة "هيمارس"
البنتاغون: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل نظامي دفاع جوي "هوك" وذخيرة "هيمارس"
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن قرار الولايات المتحدة بنقل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والصواريخ... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T11:04+0000
2023-02-04T11:04+0000
2023-02-04T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظومة هيمارس
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وقال سلوتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "لطالما طلب نظام كييف من الولايات المتحدة الحصول على صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى، ولم يخف نيتها في إرسالها إلى شبه جزيرة القرم وروسيا. وفي الوقت نفسه، فإن قرار توريد هذه الصواريخ يعمل بالفعل على زيادة التصعيد ونقل الصواريخ. المواجهة إلى مرحلة جديدة أكثر سخونة".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوي "هوك" وذخيرة لأنظمة راجمات "هيمارس" الصاروخية.وأضاف البيان أنه سيتم تزويد أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوي "هوك"، وذخيرة لأنظمة مضادة للطائرات، ومعدات لصيانة أنظمة الدفاع الجوي، ورادارات المراقبة الجوية، وطائرات بدون طيار من طراز "بوما" وصواريخ موجهة بدقة وأدوية ومعدات أخرى.
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روسيا, منظومة هيمارس
البنتاغون: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف تشمل نظامي دفاع جوي "هوك" وذخيرة "هيمارس"
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صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن قرار الولايات المتحدة بنقل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والصواريخ بعيدة المدى لنظام "هيمارس" إلى كييف يعمل على نقل الصراع "إلى مرحلة جديدة أكثر سخونة".
وقال سلوتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "لطالما طلب نظام كييف من الولايات المتحدة الحصول على صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى، ولم يخف نيتها في إرسالها إلى شبه جزيرة القرم وروسيا. وفي الوقت نفسه، فإن قرار توريد هذه الصواريخ يعمل بالفعل على زيادة التصعيد ونقل الصواريخ. المواجهة إلى مرحلة جديدة أكثر سخونة".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوي "هوك" وذخيرة لأنظمة راجمات "هيمارس" الصاروخية.
وقال البنتاغون في بيان: "تضم حزمة المساعدة العسكرية الجديدة على؛ ذخيرة إضافية لراجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية إضافية من عيار 155 ملم وقذائف مدافع هاون 120 ملم و190 رشاشا ثقيلا و181 عربة محصنة ضد الألغام، و250 نظاما مضادا للدبابات من طراز "جافلين"، بالإضافة إلى ألفي صاروخ مضاد للدبابات وعتاد للطقس البارد.
وأضاف البيان أنه سيتم تزويد أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوي "هوك"، وذخيرة لأنظمة مضادة للطائرات، ومعدات لصيانة أنظمة الدفاع الجوي، ورادارات المراقبة الجوية، وطائرات بدون طيار من طراز "بوما" وصواريخ موجهة بدقة وأدوية ومعدات أخرى.