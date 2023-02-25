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وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية
وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية بعد مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في عملية عسكرية في... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:53+0000
2023-02-25T14:53+0000
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جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوستن بغالانت، فجر السبت، وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، على ما نقل موقع "والا" العبري.وناقش الوزيران، "المداهمة" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس "والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين".بالإضافة إلى ذلك، حث أوستن أثناء المحادثة غالانت "على التحرك لخفض التوترات واحتواء التصعيد بالضفة الغربية".وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، وتبع ذلك إضراب عام أمس الخميس في مناطق مختلفة بالضفة.كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "وإدانة المجزرة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي في مدينة نابلس".
https://sputnikarabic.ae/20230222/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-قتلى-نابلس-وإسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-خشية-الانتقام---1073901831.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية

14:53 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية بعد مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من مائة في عملية عسكرية في نابلس الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أوستن بغالانت، فجر السبت، وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، على ما نقل موقع "والا" العبري.
وناقش الوزيران، "المداهمة" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس "والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين".
بالإضافة إلى ذلك، حث أوستن أثناء المحادثة غالانت "على التحرك لخفض التوترات واحتواء التصعيد بالضفة الغربية".
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آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام ... صور
22 فبراير, 21:46 GMT
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، وتبع ذلك إضراب عام أمس الخميس في مناطق مختلفة بالضفة.
كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "وإدانة المجزرة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي في مدينة نابلس".
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