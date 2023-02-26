https://sputnikarabic.ae/20230226/إعلام-روسيا-تمكنت-من-التغلب-على-العقوبات-الغربية-وإعادة-بناء-اقتصادها-1074014996.html
إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها
إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها
ذكرت صحيفة "فاليور أكتويلز" أن روسيا تغلبت على آثار العقوبات الغربية وأعادت بناء اقتصادها. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:18+0000
2023-02-26T09:18+0000
2023-02-26T09:18+0000
اقتصاد
روسيا
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كتب ميرجاديك رافريت، إن الروس لم يلاحظوا تقريبًا التغييرات بعد إدخال التدابير التقييدية.وشدد الصحفي على أن روسيا تمكنت من كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار في الروبل، وكذلك تجنب حدوث كارثة في القطاع الصناعي - لم تترك الكثير من الشركات الغربية السوق الروسية.يعتقد رافريت أن التعاون مع بكين سمح لموسكو بتعويض الخسائر الناجمة عن تقليص التجارة مع الدول الغربية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها
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ذكرت صحيفة "فاليور أكتويلز" أن روسيا تغلبت على آثار العقوبات الغربية وأعادت بناء اقتصادها.
كتب ميرجاديك رافريت، إن الروس لم يلاحظوا تقريبًا التغييرات بعد إدخال التدابير التقييدية.
وقال: "في موسكو، كل شيء كالمعتاد. المتاجر مليئة والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي الليلية مزدحمة.
وشدد الصحفي على أن روسيا تمكنت من كبح جماح التضخم
وتحقيق الاستقرار في الروبل، وكذلك تجنب حدوث كارثة في القطاع الصناعي - لم تترك الكثير من الشركات الغربية السوق الروسية.
يعتقد رافريت أن التعاون مع بكين سمح لموسكو بتعويض الخسائر الناجمة عن تقليص التجارة مع الدول الغربية.