عربي
https://sputnikarabic.ae/20230226/إعلام-روسيا-تمكنت-من-التغلب-على-العقوبات-الغربية-وإعادة-بناء-اقتصادها-1074014996.html
إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها
إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها
ذكرت صحيفة "فاليور أكتويلز" أن روسيا تغلبت على آثار العقوبات الغربية وأعادت بناء اقتصادها. 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T09:18+0000
2023-02-26T09:18+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066661803_0:317:3073:2045_1920x0_80_0_0_01caf9d73bd2347e7247f23ffe776514.jpg
كتب ميرجاديك رافريت، إن الروس لم يلاحظوا تقريبًا التغييرات بعد إدخال التدابير التقييدية.وشدد الصحفي على أن روسيا تمكنت من كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار في الروبل، وكذلك تجنب حدوث كارثة في القطاع الصناعي - لم تترك الكثير من الشركات الغربية السوق الروسية.يعتقد رافريت أن التعاون مع بكين سمح لموسكو بتعويض الخسائر الناجمة عن تقليص التجارة مع الدول الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066661803_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74eb57e206c35a32b3f0dc75e86348e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

إعلام: روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية وإعادة بناء اقتصادها

09:18 GMT 26.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
مركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "فاليور أكتويلز" أن روسيا تغلبت على آثار العقوبات الغربية وأعادت بناء اقتصادها.
كتب ميرجاديك رافريت، إن الروس لم يلاحظوا تقريبًا التغييرات بعد إدخال التدابير التقييدية.
وقال: "في موسكو، كل شيء كالمعتاد. المتاجر مليئة والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي الليلية مزدحمة.
وشدد الصحفي على أن روسيا تمكنت من كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار في الروبل، وكذلك تجنب حدوث كارثة في القطاع الصناعي - لم تترك الكثير من الشركات الغربية السوق الروسية.
يعتقد رافريت أن التعاون مع بكين سمح لموسكو بتعويض الخسائر الناجمة عن تقليص التجارة مع الدول الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала