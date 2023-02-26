https://sputnikarabic.ae/20230226/الإمارات-ترسل-رائد-فضاء-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-في-مهمة-تستغرق-6-أشهر-1074013160.html
الإمارات ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر
الإمارات ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر
يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 27 فبراير/ شباط الجاري، في مهمة تستغرق 6 أشهر، وذلك في إطار مساعي الإمارات... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T08:12+0000
2023-02-26T08:12+0000
2023-02-26T08:14+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء السبت، أن النيادي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة فريق Crew-6 على متن سفينة "دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس".وأضافت أن "الطاقم سيجري أكثر من 200 تجربة خلال بقائه في الفضاء تتضمن أبحاثا جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض".وأوضحت الوكالة أن "هذه هي المهمة الثانية التي تجعل الإمارات الدولة رقم 11 التي ترسل مهمات طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية الدولية"، وذلك في إطار مساعي برنامج الفضاء الإماراتي لتعزيز تواجده في مجالات استكشاف الفضاء.ومن المقرر أن تنطلق الرحلة غدا الاثنين في تمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات، بحسب الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-وكالة-الإمارات-للفضاء-لـسبوتنيك-أول-رائد-فضاء-إماراتي-انطلق-من-محطة-روسية-1073724372.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار محطة الفضاء الدولية, الأخبار, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار محطة الفضاء الدولية, الأخبار, العالم العربي
الإمارات ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستغرق 6 أشهر
08:12 GMT 26.02.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 26.02.2023) تابعنا عبر
يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 27 فبراير/ شباط الجاري، في مهمة تستغرق 6 أشهر، وذلك في إطار مساعي الإمارات للريادة في مجال الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء السبت، أن النيادي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة فريق Crew-6 على متن سفينة "دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس
".
وأضافت أن "الطاقم سيجري أكثر من 200 تجربة خلال بقائه في الفضاء
تتضمن أبحاثا جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض".
وأوضحت الوكالة أن "هذه هي المهمة الثانية التي تجعل الإمارات
الدولة رقم 11 التي ترسل مهمات طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية الدولية"، وذلك في إطار مساعي برنامج الفضاء الإماراتي لتعزيز تواجده في مجالات استكشاف الفضاء.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة غدا الاثنين في تمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات، بحسب الوكالة.