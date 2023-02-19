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https://sputnikarabic.ae/20230219/مدير-وكالة-الإمارات-للفضاء-لـسبوتنيك-أول-رائد-فضاء-إماراتي-انطلق-من-محطة-روسية-1073724372.html
مدير وكالة الإمارات للفضاء لـ"سبوتنيك": أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة روسية
مدير وكالة الإمارات للفضاء لـ"سبوتنيك": أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة روسية
قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم القبيسي، إن "أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة الفضاء الروسية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يسلط الضوء على حجم التعاون... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T17:17+0000
2023-02-19T17:27+0000
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وأكد القبيسي، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الدفاع الدولي، الذي انعقد في أبوظبي، اليوم الأحد، على أن "الإمارات تعتمد على التعاون الدولي في مجال الفضاء للتغلب على الأشياء التي يمكن أن تعيق الدول الناشئة من الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال".يذكر أن مؤتمر الدفاع العالمي تناول في نقاشاته تاريخ تطور عمليات استكشاف الفضاء منذ عهد المصريين القدماء والمحطات المقبلة في هذا المجال وعلاقتها بتطور العديد من القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات.كما تناول "الأنشطة الفضائية ذات الطبيعة العسكرية" ووجود توجه عالمي لاستخدام الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.وخلال الجلسة التي شارك فيها مدير عام وكالة الإمارات للفضاء تم تسليط الضوء على دور الدعم الحكومي للأفكار والابتكارات الخاصة بمجال الفضاء وأهمية دعم القطاع الخاص للعمل به حتى يساهم في تنمية القدرات البشرية المتخصصة في المجالات الفضائية.يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، انطلق في 2019، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".ويعتبر مركز "بايكونور" الفضائي في كازاخستان الأول عالميا، من حيث عدد الرحلات الفضائية التي انطلقت منه.ومن المقرر أن ينطلق، غدا الاثنين، معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، وتستمر فعالياتهما حتى الـ 24 من فبراير/ شباط الجاري.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, آيدكس 2023, نافدكس 2023
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, آيدكس 2023, نافدكس 2023

مدير وكالة الإمارات للفضاء لـ"سبوتنيك": أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة روسية

17:17 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 17:27 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryسالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء
سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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حصري
قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم القبيسي، إن "أول رائد فضاء إماراتي انطلق من محطة الفضاء الروسية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يسلط الضوء على حجم التعاون الإماراتي الروسي في هذا المجال".
وأكد القبيسي، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الدفاع الدولي، الذي انعقد في أبوظبي، اليوم الأحد، على أن "الإمارات تعتمد على التعاون الدولي في مجال الفضاء للتغلب على الأشياء التي يمكن أن تعيق الدول الناشئة من الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال".
يذكر أن مؤتمر الدفاع العالمي تناول في نقاشاته تاريخ تطور عمليات استكشاف الفضاء منذ عهد المصريين القدماء والمحطات المقبلة في هذا المجال وعلاقتها بتطور العديد من القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات.
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كما تناول "الأنشطة الفضائية ذات الطبيعة العسكرية" ووجود توجه عالمي لاستخدام الأقمار الصناعية صغيرة الحجم.
وخلال الجلسة التي شارك فيها مدير عام وكالة الإمارات للفضاء تم تسليط الضوء على دور الدعم الحكومي للأفكار والابتكارات الخاصة بمجال الفضاء وأهمية دعم القطاع الخاص للعمل به حتى يساهم في تنمية القدرات البشرية المتخصصة في المجالات الفضائية.
يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، انطلق في 2019، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".
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ويعتبر مركز "بايكونور" الفضائي في كازاخستان الأول عالميا، من حيث عدد الرحلات الفضائية التي انطلقت منه.
ومن المقرر أن ينطلق، غدا الاثنين، معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، وتستمر فعالياتهما حتى الـ 24 من فبراير/ شباط الجاري.
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