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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230226/الجيش-الروسي-يسيطر-على-معقل-العدو-على-محور-مارينكا-فيديو-1074008686.html
الجيش الروسي يسيطر على معقل العدو على محور مارينكا... فيديو
الجيش الروسي يسيطر على معقل العدو على محور مارينكا... فيديو
أحرزت وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمًا كبيرًا على محور مارينكا، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، مما عرض للخطر الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية في الضواحي... 26.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-26T04:29+0000
2023-02-26T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتم نشر فيديو للهجوم على أحد المعاقل الأوكرانية، حيث تم مقاومة مجموعة الاستطلاع. من بين المدافعين الأربعة، حاول واحد فقط الرد، وتبين أنه مرتزق من جورجيا. بمجرد إصابته بجروح قاتلة، استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين على الفور دون محاولة مساعدته.في هذا اليوم، تمكنت القوات المسلحة الروسية من التقدم لمسافة كيلومتر واحد على محور مارينكا، وهو أمر مهم للغاية لتحرير المدينة.مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض فيها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي. ذكر دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في 14 فبراير / شباط ، أن القتال كان يدور في الجزء الغربي من مارينكا.
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الجيش الروسي يسيطر على معقل العدو على محور مارينكا... فيديو

04:29 GMT 26.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أحرزت وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمًا كبيرًا على محور مارينكا، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، مما عرض للخطر الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمارينكا في جمهورية دونيتسك.
وتم نشر فيديو للهجوم على أحد المعاقل الأوكرانية، حيث تم مقاومة مجموعة الاستطلاع. من بين المدافعين الأربعة، حاول واحد فقط الرد، وتبين أنه مرتزق من جورجيا. بمجرد إصابته بجروح قاتلة، استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين على الفور دون محاولة مساعدته.
في هذا اليوم، تمكنت القوات المسلحة الروسية من التقدم لمسافة كيلومتر واحد على محور مارينكا، وهو أمر مهم للغاية لتحرير المدينة.
مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد من منطقة بتروفسكي في عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض فيها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي. ذكر دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في 14 فبراير / شباط ، أن القتال كان يدور في الجزء الغربي من مارينكا.
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